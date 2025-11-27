「開彰吧！」議政論壇聚焦演唱會與運動城市經濟 謝典霖：讓青年看見彰化、彰化看見青年

「開彰吧！」議政論壇聚焦演唱會與運動城市經濟。圖／彰化縣議會提供





彰化縣議會長期關注青年發展議題，積極推動「議政論壇」，讓青年聲音轉化為公共對話力量。本次論壇以「開彰吧！青年的賽事與舞台」為主題，聚焦演唱會文化與運動經濟，透過跨域交流探討如何打造更活力、多元且永續的城市舞台。

議長謝典霖指出，青年關心的不只是工作與學業，更希望家鄉能給予舞台與被看見的機會。近年彰化舉辦國際籃球賽、賽車節，以及剛落幕的「潮派鹿港」音樂活動，不僅展現城市文化動能，也象徵青年逐步參與地方事務。議長強調，青年不只是參與者，也是推動城市進步的重要力量；議會將持續扮演支持與監督角色，讓彰化青年有舞台展現才華。

彰化師範大學陳明飛校長表示，運動賽事不僅是比賽，更能帶動地方經濟。他舉例明年世界盃足球賽，美國透過賽事創造可觀經濟效益，期盼彰化能從國際經驗找到適合的發展模式。

論壇邀集產、官、學界代表，包括演唱會與票務專家林敬祥、職業體育推廣者張憲銘、文化與運動產業觀察者吳德威，以及彰化縣政府城市觀光發展處長王瑩琦，論壇由彰師大江勁彥教授主持，從城市規劃、文化投資、賽事經濟到青年需求等面向進行深入討論。

與談者指出，台灣運動與城市發展呈現新趨勢：運動已成青年職涯與產業選項，體育賽事也成城市外交重要語言。同時，女性運動、瑜珈、健身興起，建議彰化推動「四季運動」布局，全年吸引不同族群參與，並從小扎根運動教育，形成穩固在地運動文化。

在交通與場域規劃上，講者認為彰化地理位置優越，北高兩小時即可抵達，有利日返旅遊並增加消費。重點在於打造獨特體驗，而非單純複製場館，彰化正在快速搭建屬於青年的新舞台。

