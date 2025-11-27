開彰吧！議政論壇聚焦演唱會、運動城市經濟

彰化縣議會舉辦議政論壇，聚焦「演唱會文化」與「運動經濟」兩大議題，邀集產、官、學界代表同場對談。（彰化縣議會提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣議會積極推動「議政論壇」計畫，此次以「開彰吧！青年的賽事與舞台」為主題，聚焦「演唱會文化」與「運動經濟」兩大議題，探索如何為年輕世代打造更具活力、多元且永續的城市舞台，議長謝典霖強調，青年不只是參與者，也是帶著大家往前走的人，議會將持續扮演監督者與支持者的角色，讓彰化青年可以一展長才。

彰化縣議會在彰師大舉辦議政論壇，謝典霖表示，青年關心的已不僅止於找工作及唸書這些事情，更在意「家鄉到底能不能給你舞台？能不能看見你？」。近年彰化陸續舉辦國際級籃球賽與賽車節，以及剛落幕的台灣設計展「潮派鹿港」音樂活動，不僅展現城市文化動能，也象徵青年已逐漸擴大參與地方事務。

廣告 廣告

彰化縣議會舉辦議政論壇，議長謝典霖強調，議會將持續扮演監督者與支持者的角色，讓彰化青年可以一展長才。（彰化縣議會提供／葉靜美彰化傳真）

「運動不只是比賽，更能帶動地方經濟。」，彰師大校長陳明飛表示，明年世界盃足球賽將由美國等國家主辦，美國希望藉此創造可觀的經濟效益，充分發揮運動賽事的能量，他期盼彰化也能從國際經驗中找到適合自身的發展模式。

此次論壇由彰師大運動學系教授江勁彥主持，邀集包括權可易資訊董事長林敬祥、展逸國際董事長張憲銘、橡子園太平洋創投基金合夥人吳德威，及彰化縣政府城市暨觀光發展處處長王瑩琦等產、官、學界代表同場對談，聚焦演唱會與運動城市經濟，希望為年輕世代找到更具前瞻性的思考架構與具體可行的行動方向。

更多中時新聞網報導

《我們六個》演渣夫馬志翔被路人瞪不敢出門

物流工會籲 讓員工吃頓團圓飯

全台首例 創新心律調節器救命