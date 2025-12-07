開心上幼稚園46幼童慘死 蘇丹叛軍無人機2波飛彈攻擊116人喪命

2025年11月3日，蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」近日佔領法舍，圖為從當地逃至附近城鎮塔維拉的幼童。路透社



蘇丹內戰又傳出重大平民傷亡，政府軍及醫療組織指控對準軍事組織「快速支援部隊（RSF）」，在南柯多方省以無人機攻擊一間幼稚園，「半島電視台」報導至少116人死亡，含46名兒童；英國廣播公司稱至少50死含33名兒童。

英國廣播公司（BBC）報導，這起攻擊案上週四（12/4）發生於南柯多方省（South Kordofan）卡隆基鎮（Kalogi），醫療組織「蘇丹醫師網路（Sudan Doctors' Network）」及政府軍指控準軍事組織「快速支援部隊（Rapid Support Forces, RSF）」以無人機發射飛彈，2度襲擊幼稚園，趕到幼稚園試圖救援的人員也同樣受傷。

2025年11月28日，逃離蘇丹法舍的難民女孩，在查德東部的臨時難民營揹著她年幼的弟弟。路透社

「半島電視台」根據政府軍、「蘇丹醫師網路」成員及當地人士說法報導，共116人死亡含46名兒童，附近醫療場所、政府建物也受損。英國廣播公司報導，無人機發動的2波飛彈攻擊，造成至少50死含33名兒童。

聯合國兒童基金會（UNICEF）代表耶特（Sheldon Yett）表示：「在學校殺害兒童是對兒童權利的駭人侵犯，兒童絕不應為衝突付出代價。」

2025年11月22日，查德東部的臨時難民營，逃離蘇丹法舍的5歲女童伊薩倚樹而立。路透社

當地因通訊中斷，媒體也難以進入，無法核實這些消息。BBC報導「快速支援部隊」未作出回應，但指控政府軍隔天（12/5）攻擊查德邊境的阿德雷（Adre）附近一處燃料庫。追蹤蘇丹衝突的研究組織「蘇丹戰爭監測」（Sudan War Monitor）指出，此攻擊造成平民傷亡，並殃及附近一處市集。

2025年11月22日，查德東部的臨時難民營，一群逃離蘇丹法舍的難民兒童正在用餐。路透社

這場內戰始於2023年4月。2021年，蘇丹軍事將領柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）、達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo，又名赫梅蒂Hemedti）聯手發動政變奪權後，柏罕成為蘇丹實質元首，帶領政府軍「蘇丹武裝部隊（SAF）」；達加洛領導準軍事組織「快速支援部隊（RSF）」，為實質副元首。

2023年兩人翻臉兵戎相向至今2年半，根據國際特赦組織、華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）等估計，內戰已造成超過15萬人死亡。

蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」成員。美聯社

