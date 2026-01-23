開心不鋸胸骨 達文西心臟手術提升術後生活品質

醫師做達文西機械手備進行手術及手術現場。（嘉基提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義市報導】聽到「心臟手術」，民眾多半聯想到胸口被劃長長的一刀、鋸開胸骨與漫長復原期，往往對治療心生畏懼，隨著醫療科技不斷突破，心臟手術也正式進入機器手臂微創時代，達文西心臟手術這樣的高端醫療，已成為穩定且常用的治療選擇，嘉義基督教醫院在過去一年已累積逾三十例臨床經驗，成功治愈多位心臟疾病患者，並縮短住院與恢復時間，重拾正常生活。

嘉義基督教醫院邀請接受達文西心臟手術的病人親自現身。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.23）

嘉義基督教醫院為讓民眾更了解這項重要醫療進展1/23日舉辦「達文西心臟手術成果記者會」，並邀請接受達文西心臟手術的病人親自現身，見證醫療科技為生命帶來的改變；這位63歲的徐先生因二尖瓣脫垂合併感染性心內膜炎，接受達文西心臟手術治療。

心臟手術病人徐先生現場分享罹病的過程。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.23）

徐先生感性表示，在嘉基就能接受到這樣等級的心臟手術，真的很感謝醫療團隊，現在可以順暢呼吸、恢復正常生活，覺得自己很幸運，他也鼓勵病友，勇敢面對疾病，及早與專業醫師討論治療選項，才能把握最佳時機；他回憶起當初的心情，一想到傳統心臟手術需鋸開胸骨，感到極度不安，也曾上網查詢、詢問親友意見而遲疑未決，直到得知嘉基可透過達文西機器手臂進行微創心臟手術，傷口小、無須鋸開胸骨，才重新燃起接受治療的希望，並決定交由嘉基心臟外科團隊執行「達文西二尖瓣膜修補手術」。

心臟血管外科陳胤嘉醫師說明，二尖瓣位於左心房與左心室之間，若無法完全閉合造成血液逆流，將導致呼吸喘、心臟衰竭，甚至增加心律不整及中風風險，徐先生在瓣膜感染情況下，治療刻不容緩，經完整評估與充分溝通後，選擇達文西微創術式，由醫療團隊協作下精準切除感染病灶，同時成功保留並修補自體瓣膜結構，手術成果相當理想。

陳醫師指出，達文西手術進行時，高倍放大與立體高解析視野，有助於在複雜的組織中找到病灶，靈活的器械不僅具高精準度與穩定性，同時進行切除與電燒止血，減少術中的出血量，使原本極為精細、困難的心臟修補手術，能在微創條件下安全完成，相較傳統開胸手術，達文西心臟手術不僅傷口小、疼痛感降低，病人能更快恢復，提升術後生活品質。

嘉基副院長楊正三說明指出，嘉義基督教醫院不僅是嘉義地區唯一可執行達文西心臟手術的醫院，更是台灣南部唯一由具備「達文西心臟手術指導醫師」資格專家領軍的醫療團隊，象徵其心臟微創技術已達國內頂尖水準，也為雲嘉南地區心臟醫療發展立下重要里程碑。目前嘉基已能成熟執行達文西瓣膜修補與置換手術及冠狀動脈繞道手術，讓患者不必遠赴北部或大型醫學中心，在地就能享有與國際同步的高階心臟微創醫療，嘉基未來也將持續深耕精準與微創技術，為南台灣民眾提供安全、可靠的救心新選擇。