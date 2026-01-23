「開心不開胸」嘉基達文西心臟手術成果

每到冬天，寒冷的氣溫不只讓人直打哆嗦，也悄悄提高心血管疾病的風險。許多人以為心肌梗塞只是老年人才會發生的疾病，但醫師提醒，年輕人、三高族群，甚至生活壓力大、作息不規律的人，也可能在不知不覺中成為受害者。 國泰綜合醫院心臟內科主治醫師郭志東指出，冬天心肌梗塞高發，與氣溫驟降、血壓波動以及生活習慣密切相關，而且不要以為自己年輕、沒症狀就輕忽，冬天的心血管保健要從日常做起。他建議，透過減少溫差的刺激、控制三高與適度運動，每個人從平日就要做起，保養自己的心血管健康，才能避免心肌梗塞的危險突如其來，讓你在寒冬也能守住心臟的安全。面對冬天心血管高風險，郭志東建議每個人都可以從三個簡單生活習慣著手：1.減少溫差刺激 冬天氣溫驟降，血管會因寒冷收縮，血壓容易快速上升，這對心血管健康是一大負擔，因此，減少溫差刺激，是預防心肌梗塞的重要一環。即使只出門短時間，也要做好保暖，尤其手腳、頸部與脖子，這些部位一旦受寒，血管容易收縮，心臟負擔增加，郭志東建議分層穿衣，方便進出室內時隨時調整，避免溫差過大。許多人早晨一醒來就快速鑽出被窩，這時血壓可能突然飆高，對心臟是一種潛在壓力；建議先在床上伸展、慢慢坐起，再站立

常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言