開心出遊變調！苗栗自撞電桿車頭變成「U字」 1家4口送醫

苗栗縣通霄鎮苗128線4.5公里處，14日下午發生轎車自撞電桿意外，整輛車頭嚴重扭曲變「U字形」，一家四口全數受傷送醫。

車禍現場。（圖／翻攝畫面，下同）

事故地點位於通霄鎮內湖里附近，接近國道三號通霄交流道的直線路段，56歲盧男駕車沿著苗128線東往西方向行駛時，疑似恍神導致車輛偏離車道失控，撞擊路邊電線桿，導致車頭嚴重扭曲成「U字形」，通霄分隊救護人車立即趕赴現場，發現車上共有四名傷患，其中兩人躺在車內無法自行脫困，隨即增派兩台救護車支援。消防隊員運用破壞器材實施搶救，成功將受困的兩名傷者救出。

傷患包括駕駛盧男手部疼痛，吳姓妻子口腔瘀血、腹部下肢疼痛，23歲女兒頭部、腿部撕裂傷，20歲兒子左手、右腳、下背疼痛。通霄救難協會和消防隊員合力救助下，四人順利脫困並送醫治療，所幸傷勢都無大礙。

警方初步調查，肇事原因疑似駕駛恍神偏離車道失控自撞。至於自小客車為何會在直線路段失控，詳細的事故發生原因與責任歸屬，仍待警方調閱行車記錄器及周邊監視器釐清。

