開心婚禮變調！姑姑親手「溺死」6歲姪女 親生兒子都不放過

一名女子在婚禮上親手溺死自己6歲的姪女。示意圖，非當事人／Pixabay

印度日前發生一起6歲女童親手被姑姑親手溺死的案件。當天全家族都參加一場婚禮，女童的父親發現女兒失蹤，動員所有人去找女兒，但女童被發現的時候，已經溺斃了。警方經過調查，逮捕了6歲女童的姑姑，而她坦承溺死女童的理由十分離譜，警方並查出，她之前也因為相同的理由殺害過其他女童，甚至連自己親生的兒子都不放過。

據每日郵報報導，這起駭人聽聞的案件發生在印度北部的帕尼帕特（Panipat），案發當天全家族聚集在一起參加一場婚禮，女童和父母、祖母、10個月大的弟弟都去了，但是女童的父親很快就發現女兒失蹤，家人們立即開始搜尋女童。1個小時後，女童的祖母在一間儲藏室裡發現了女童的屍體，女童的頭部浸在水中，雙腿無力的垂在地上。女童被緊急的送往醫院，但為時已晚，醫生宣布女童已經死亡。

報導指出，在這可怕的案件發生之後，警方展開調查，並逮捕了女童的姑姑普納姆（Poonam），她承認是自己殺害了女童，因為她不希望在婚禮上「有人比自己還漂亮」。

令人毛骨悚然的是，普納姆還供稱，在殺害女童之前，她已經殺過三個孩子，其中包括她的另一個姪女和她自己的兒子。她承認這些犯行，並坦言針對年輕女孩。至於為何連自己親生的兒子都被她溺斃，她說是為了掩蓋犯行。

普納姆說，今年8月她也在附近的鎮上殺了一名女孩，只因為那名女孩比自己還漂亮。而這些案件在6歲女童死亡之前，都被定調為意外，直到這次的死亡案件，才真相大白。



