開心度假結果變成斷魂之旅？ 犯罪紀錄節目《死亡假期》追查到底

看似迷人的墨西哥海岸線背後，隱藏著令人不安的治安陰影。（TLC旅遊生活頻道提供）

開開心心的出門度假，結果變成宛若《絕命終結站》的斷魂之旅？！TLC旅遊生活頻道全新真實犯罪紀錄節目《死亡假期》（Fatal Destination），由好萊塢女星潔西卡貝兒 （Jessica Biel）擔任執行製作與旁白敘述，直擊在陽光海岸、山林秘境背後最駭人的真實命案。結合警方調查、媒體追蹤報導與親友現身說法，層層剝開隱藏在犯罪背後的殘酷真相與人性。

原本是最放鬆的時刻，卻可能成為人生最後一站，《死亡假期》追查了6個不同的案例，每一集節目都將聚焦一宗真實案件。情侶踏上浪漫的佛蒙特之旅，卻命喪露營車；春假旅行失蹤的學生，引發長達十年的追查；豪華遊艇在海上神祕漂流，船上空無一人，船員去了哪裡？

春假旅行失蹤的學生，執法單位展開長達十年的追查。 （TLC旅遊生活頻道提供）

從滿心期待的旅程到血腥結局，每一段故事都令人不寒而慄。《死亡假期》不只揭露犯罪真相，也探究這些恐怖命案背後令人不安的因素，究竟死者是無意義暴力事件下的受害者？缺少危機意識誤入險境？抑或錯信他人，最終真心換絕情？節目層層抽絲剝繭，揭開人性的脆弱與黑暗。

