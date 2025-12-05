開心果控衝一波！雀巢DAMAK土耳其開心果巧克力、全家霜淇淋，綠金旋風回不去！

（圖／雀巢、全家提供）

近年席捲甜點圈的「開心果熱潮」一路延燒，各式開心果甜點、飲品風靡社群。從甜點名店到精品霜淇淋，甚至連超商和速食品牌都紛紛加入這股綠金旋風，把這顆帶著迷人堅果香的明星食材玩出一波又一波話題。

雀巢重磅引進土耳其銷售第一的「雀巢 DAMAK開心果牛奶巧克力」與「雀巢 DAMAK 開心果千層酥白巧克力」，前者嚴選安泰普產區的頂級開心果仁，與高級絲滑牛奶巧克力融合，每一口都充滿濃郁堅果風味與滑順牛奶香氣。；後者則以白巧克力結合細碎開心果，向土耳其宮廷甜點「巴克拉瓦 Baklava」致敬，一口咬下，蜜糖與奶油的香氣在口中蔓延，酥脆薄片包覆細碎堅果內餡，堆疊出外酥內香、甜而不膩的經典口感。

不用再遠赴土耳其，這段跨越八千公里與五百年歷史的宮廷甜點風味，如今已由雀巢帶入台灣。即日起將於7-ELEVEN獨家限量販售，售價139元，12月23日前新品優惠嚐鮮價99元。

雀巢DAMAK 開心果巧克力」嚴選產自土耳其安泰普的珍稀開心果仁，每一口都充滿濃郁堅果風味與滑順牛奶香氣。（圖／雀巢提供）

另外，全家Fami!ce 冬季限定「開心果霜淇淋」，攜手Brillante星忱甜點、並由法國巧克力大賽冠軍陳星緯師傅監製。使用美國開心果研磨的細緻果醬，堅果香氣飽滿、厚實、卻優雅不膩。與乳香融合後呈現的口感，綿密細膩到像是把高級開心果奶油直接做成霜淇淋。歡慶新品上市，12月5日起至12月7日限時3天，「全家」APP隨買跨店取更推出5支188元限時快閃優惠。

全家便利商店2025年末重磅爆品「Fami!ce開心果霜淇淋」12月5日登場。（圖／全家提供）

