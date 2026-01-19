開心果降壞膽固醇！吃過量恐上火一周胖1公斤
開心果英文名為pistachio，在台灣又稱「阿月渾子」。營養師李婉萍指出，開心果富含膳食纖維、優質蛋白質、健康脂肪及多種維生素礦物質，適量食用有助心血管及血糖控制。
李婉萍表示，開心果含有植物固醇與不飽和脂肪酸，有助降低壞膽固醇，保護心血管健康。開心果的低升糖指數特性能幫助穩定血糖，糖尿病患者可適量食用作為較健康的零食選擇。此外，開心果富含葉黃素等抗氧化物質，能保護眼睛減少藍光傷害，對長時間使用手機或電腦的人特別有益。
在減重方面，開心果的高膳食纖維與蛋白質可增加飽足感，減少暴飲暴食機率，並提供運動後所需的營養補充。開心果也能促進腸道蠕動，幫助消化、減少便祕問題。
每100公克開心果含601大卡，10顆約32大卡。李婉萍建議，一般人或糖尿病患者每天食用約30克，大約是2湯匙的份量，既能攝取營養又不會熱量超標。她提醒，過量食用可能造成熱量超標導致體重增加，也可能因膳食纖維過高引起腹脹、腸胃不適。
李婉萍指出，對堅果過敏者應避免食用開心果，以免引起皮膚癢、紅腫或呼吸困難等過敏反應。腸胃敏感或有腸躁症者應適量攝取，慢性腎病患者因開心果含鉀量較高需控制份量，容易上火者不建議每日超過30公克。
李婉萍分享開心果的多元吃法，包括搭配優格與水果製作優格碗、與菠菜香蕉打成綠拿鐵、加入燕麥片增加飽足感、撒在沙拉上增添口感，也可將開心果碎作為雞肉裹粉或打成抹醬。她提到曾有客戶一周吃一大罐開心果，結果上火嘴破舌頭痛，同時一周胖一公斤，強調適量攝取才能達到健康效果。
