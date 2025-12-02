開心果霜淇淋5支188元快閃優惠！超萌乳牛造型零錢包必追
文／景點+ Rhoda整理報導
全家Fami!ce霜淇淋推出冬季限定口味「開心果霜淇淋」！12月5日起至12月7日限時3天，於全家APP隨買跨店取祭出「5支188元」快閃優惠，冰品控絕對不能錯過！此外，同步推出「Q堤系列甜甜圈」2款全新口味，更攜手河堤上的貓、龍角等多個知名品牌打造4款獨家聯名奶茶，還有多項集章優惠活動，免費把限量乳牛造型零錢包帶回家！
全家Fami!ce開心果霜淇淋登場，5支188元快閃優惠！（圖／全家，以下同）
冬季限定「Fami!ce開心果霜淇淋」攜手Brillante星忱甜點、並由法國巧克力大賽冠軍陳星緯師傅監製，嚴選美國開心果研磨成細膩果醬，開心果濃郁堅果香氣飽滿而雅緻，融合乳香後呈現出綿密滑順、入口即化的細緻口感，打造綿密高雅、不甜膩的「甜點級霜淇淋」。
全家APP「農情聖誕好奶季集章趣」鮮乳坊乳牛造型零錢包可愛必收。
這次更同步推出以Brillante為靈感的專屬餅乾紙套及霜淇淋杯身，採用低調金線幾何設計，更顯精品質感，無論餅乾筒或杯裝皆能以更優雅方式享用。
Fami!ce開心果霜淇淋自12月5日起於全家限定店舖開賣，歡慶新品上市，12月5日起至12月7日限時3天，全家APP隨買跨店取更推出 5 支 188 元限時快閃優惠；此外，12月5日起至2026年1月4日，購買Fami!ce霜淇淋，加價不沾手黑白巧克力醬只要9元，為美味冬日甜點更添層次！
另外，全家以5款濃香系冬季奶茶打造主題「聯名奶茶季」，集結品牌合作與獨家開發風味，推出更貼近日常的暖心飲品選擇。
包括日本人氣品牌 SAKImoto 帶來鹽香交織焦糖甜香的「塩焦糖奶茶」；以正宗茶餐廳靈魂原料「黑白淡奶」呈現厚香底蘊的「黑白淡奶港式奶茶」，帶有港式特有的滑順厚香。
還有新竹知名手搖飲品牌「河堤上的貓」合作，推出酸甜莓果調性的「莓果森林奶茶」，紅茶底韻融合柔和奶香，入口後尾韻帶微微果酸，喝起來輕盈不膩。
人氣手搖飲「龍角」則推出「龍角龍涎厚乳」，以濃厚乳香搭配紅茶香氣，口感飽滿、順口度高，是冬季最具存在感的重乳系奶茶之一；全系列皆以 39 元販售，讓冬季奶茶控一次喝滿五種風味。
Q堤2款全新口味萌甜登場 12月9日前任選二件79折。
全家旗下人氣「Q堤系列甜甜圈」再推第二波2款新品，以招牌 QQ 彈牙口感搭配八珠環造型延續療癒魅力，打造冬季最受矚目的甜點話題。首推經典糖霜、純淨美味的「經典蜜糖Q堤」。
可可風味愛好者最不能錯過「雙重巧克力Q堤」，香氣濃郁卻不厚重，帶來大人系巧克力的平衡苦甜。
「Q堤系列甜甜圈」2款新品單件售價均39元，12月09日前全系列Q堤更享任選二件79折優惠；或可搭配指定飲品，享餐餐超值配59元餐促優惠，讓消費者用最療癒的甜甜圈開啟溫暖冬日。
活動期間購買指定商品即可參加集章，可兌換牛牛拾穗帆布袋、鮮乳坊零錢包或側背包等限定好禮。
全家APP推出「農情聖誕好奶季集章趣」活動，即日起至2026年1月6日，凡購買鮮乳坊、乳研所指定商品，任2件指定商品，即可獲得1章，集滿指定章數，還可兌換鮮乳芳A2β酪蛋白鮮乳、牛牛拾穗帆布袋、可愛萌趣的鮮乳坊零錢包或側背包等限定好禮。
此外，全家APP同步推出「全家來就補鮮奶積分趣」，活動期間購買指定鮮乳1元累積1分，達指定積分即可免費兌換牧場直送4.0鮮乳，或加價兌換法國特福廚具組，及熱銷全日本的猩猩之握按摩器，讓日常喝鮮奶也能變成療癒收集！（數量有限，兌完為止）
【Info】
全家Fami!ce開心果霜淇淋
114/12/05-114/12/07，APP隨買跨店取Fami!ce霜淇淋5支快閃188元
114/12/02-115/01/04，搭購不沾手黑白巧克力醬包享優惠價9元
冠軍師傅陳星緯監製，以美國開心果製成。口感細緻綿密、甜而不膩，濃郁堅果香融合滑順乳香，冬日限定奢華甜品。
