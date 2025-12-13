開心準備結婚！未婚夫家「拖延聘金66萬」 妹子心寒：婚禮剩3週

妹子的未來公婆一直拖延不付聘金，讓她不知怎麼面對他們。示意圖／Pixabay

一名妹子和男友交往已久，兩人都是在國外工作，有共識要結婚。日前雙方家長碰面，決定要在台灣和國外各辦一場婚禮，雙方開開心心的談完婚禮大小事，並且都同意了聘金和嫁妝的金額。但是現在距離婚禮已經剩下不到3週的時間，男方家長竟然還是不肯匯聘金，還放話說延到明年再付，讓妹子相當心寒。

妹子在Dcard心情板發文說，未婚夫的家人長居國外，所有資產也都是在國外，所以當初有談到在1月婚禮之前先將聘金轉過來，以免離結婚日期太近，跨國轉帳有問題之類的事情發生。

當初雙方家長見面時，談好的聘金66萬元和嫁妝（自選新車、裝潢）都有共識了，雙方家長都同意這些都是給新人的祝福，婚禮後會直接給新人當成小家的啟動基金。

妹子說，1月在台灣辦的婚禮是女方出錢，之後會在國外再辦一場婚禮，由男方出錢，兩場婚禮基本上都快付清了，剩一些小尾款。現在就只剩下聘金還沒到位，而且只剩3週就是婚禮了，妹子說，「明明可以盡快處理的事，為什麼一直拖，讓我覺得很不受尊重。 男友也多次提醒他爸媽了，但他爸媽依然只說時間到了就會轉」。

妹子認為，這些聘金、嫁妝就像爸媽給新人的祝福，也是提親時談好的，有種雙方家人都願意支持這婚事的寓意（就像敬茶時給紅包一樣），如果讓未婚夫自己出這66萬，只能算是下下之策，失去了開心的寓意。

妹子說，雙方其實都是小康家庭，就連每年出國旅遊的錢都不只66萬元，但未婚夫的父母卻不斷拖延，讓自己感到不被尊重，「我不知道要用什麼心態面對他爸媽」。

網友看後紛紛留言「感覺這種事還是要立馬處理誠意比較足啦！一直拖給人感覺現金流沒那麼充裕或者誠意不足的感覺」、「妳未婚夫沒妳想像的有錢。妳要確定喔！預期的落差，會是未來離婚的主因」、「延遲不給婚禮就停滯不要有進度」、「沒誠意、不遵守信用，可以不用結了」、「就是想拖著拖著，拖到妳跑不掉，就可以順理成章不用給」、「看起來妳男友也沒什麼擔當，自己家的問題也處理不好，多次提醒還搞不定」、「66萬有什麼好拖的…車子裝潢就多少了！是想裝闊騙婚嗎」、「不結了，錢都拿不出來將來一定不好過」、「怎麼看都是你們家有錢欸，很怕到時候你們娘家的經濟被拖垮」、「門當戶對很重要」、「那妳就先不要買新車、付裝潢費，等收到聘金了再提供嫁妝」、「比起裝潢跟車子，66萬到底有什麼好拖的啊！」



