開心農場水果玉米大豐收 花蓮榮家長輩歡欣體驗農家樂

花蓮榮家為持續推展多元照顧服務及園藝療育計畫，今日榮家長輩歡欣來到開心農場採收無毒水果玉米，長輩更禁不住香甜的誘惑，現場鮮嚐粒粒飽滿的金黃果實，享受榮家豐沃土地帶來的甘甜。

「芒種逢雷美亦然，端陽有雨是豐年」，飄逸的雨水是豐收的預兆，位在美崙山畔的花蓮榮家在梅雨滋潤下生意盎然、草木扶疏，隨風搖曳的向日葵及灌木叢間玩耍的烏頭翁，輕聲細語預告著大地的金黃豐收。近日趁著雨勢漸歇，長輩來到開心農場見證水果玉米的豐收。農曆年後下種的水果玉米在眾人引頸期盼下，微風中搖曳生姿的玉米桿間，可見結實纍纍的玉米呼之欲出。七十五歲的賴奶奶開心走下玉米田，邊講述以前農家的生活經驗，一邊熟稔的採收金黃的玉蜀黍；七十六歲的黃張奶奶更禁不住香甜的誘惑，不出田邊就撥開鮮綠的苞葉，搶先以味蕾體驗大地的恩惠（見圖）。

花蓮榮家家主任游文勇表示，園藝療育是一種輔助性的照顧服務模式，透過接觸植物與從事園藝活動，促進參與者的身心靈健康，有效減輕壓力、改善認知功能並提升生活品質。未來將持續與辦理園藝及綠色療育計畫，發展多元個人化照顧模式，拓展營造溫馨友善的頤養環境，讓長輩享有健康、快樂且充滿活力的晚年生活。