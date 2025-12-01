開心農場經營逾十年 簡充實非營利模式吸引在職與退休族

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】員林市大饒里有一處默默經營逾十年的「開心農場」，並非以營利目的，卻是用自然農法與友善土地為核心理念，吸引在職族、退休族及家庭主婦等各年齡層加入，成為地方上獨特的休閒農耕園區，帶給許多人回歸土地的健康與幸福感。

十年前只因為太太上了社大有機栽培課程後興致盎然，疼老婆的簡充實先生就決定要找塊地讓太太盡情栽種。（圖／記者周厚賢攝）

「開心農場」一詞源自2008年社群網站上爆紅的同名遊戲。如今在現實生活中，大饒里這塊近7分地的農園，就是這個概念的真實化身。園主簡充實說到緣起表示，十多年前因太太在社大學習有機課程而萌生「找地種菜」的想法，剛好妻舅願意提供土地，夫妻倆便承租並整理成為小型耕作區，開放民眾以低廉租金體驗「自己種、自己吃」的生活。

簡充實園長的農區有區分網室與一般戶外兩種區塊，目的是要承租戶能藉此栽種出不同的品種。（圖／記者周厚賢攝）

原本以為只是夫妻倆的小嗜好，沒想到一推出便吸引大批租用詢問。承租者橫跨鐵路局、電信局員工、家庭主婦、退休人士乃至待業青年等，各式背景的人進駐後，使園區呈現百花齊放、蔬果種類繁盛的景象。簡充實表示，由於創立初衷是推廣有機、無毒耕作，因此對園區環境特別重視，不僅全面禁止農藥，更自費興建大型溫室，提供害蟲較多季節的安全育苗空間，讓菜苗能在良好環境下成長，也讓農友們更安心耕作。他說「看到大家種出健康的菜，收成又好，就是我最大的開心。」

員林市大饒里一塊6.9分的農園裡，是甚多追求飲食健康者的種菜樂園。（圖／記者周厚賢攝）

在眾多承租戶中，退休校長鄭錫禧與太太是最投入的一對。他分享，開心農場距離市區近、土質肥沃，是他理想的退休生活場域。夫妻倆一起種植常用蔬菜與多種果樹，每逢收成時便與親友及鄰里分享。鄭校長說「大家吃了都說味道就是不一樣，那種自然香甜，是市面上買不到的。十多年來，這片農園不追求賺錢，只追求讓人與土地重新連結。從開墾、整地到設備改善，簡充實夫妻始終默默付出，而承租者們共享收成的笑容，就是他最大的回饋。