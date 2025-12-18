開心農場變調！男不滿「絲瓜死」 砍隔壁菜農4刀奪命

今（18）天早上7點多，新北市林口一處菜園發生一起凶殺案。（圖／東森新聞）





今（18）天早上7點多，新北市林口一處菜園發生一起凶殺案，一名葉姓男子疑似不滿隔壁菜農噴灑農藥，害自己的絲瓜等作物枯萎死掉，因此心生不滿，一早去菜園種菜時，先跟對方爆發口角糾紛，再拿出水果刀攻擊，導致被害人身中4刀，送醫不治。喪命菜農的兒子下午到殯儀館陪同相驗，說爸爸人很好，退休後就種菜當作運動，沒有聽說過有糾紛。

家屬強忍情緒到殯儀館相驗遺體，無法接受78歲的父親一早外出去種菜，再見到面時竟然成了冰冷遺體。

死者兒子：「（父親）平常都種種菜啊，人很好啊，種種菜（當運動這樣子），之前在工地工地上班。」

實際重回現場在新北市林口的這一處菜園，根據了解，平常地主都無償把土地，借給附近的民眾，由他們自主來協調如何種菜，沒想到現在竟然有兩名菜農，因為種菜問題鬧出人命。

警方調查，喪命的陳姓菜農，和葉姓嫌犯在同一個菜園，比鄰種菜，都是自己種自己吃，嫌犯懷疑對方噴灑農藥，害他的絲瓜枯萎死掉，因此心生不滿，18號早上去菜園時，看見對方身影，兩人先爆發口角衝突，嫌犯再拿出水果刀狠砍四刀。

附近民眾：「只知道後面一個，兩個種菜的阿伯打架喔，（先生）有去勸架的樣子。」

雖然附近民眾聽到吵架聲連忙勸阻，但還是無法挽回悲劇，陳姓菜農左胸、左腹以及左手都受有刀傷，雖然緊急送醫搶救，最終仍然宣告不治，家屬不敢置信，只知道父親會外出種菜，卻沒聽說過，曾跟其他人發生糾紛

當地里長：「知道（種）好幾年，至少5、6年以上，我印象中，他（死者）比較沒有跟人家分享的。」

葉姓嫌犯犯案後，不但騎車逃逸，第一時間還先把做案用的水果刀藏在家中，再一路騎到新莊工地上班，明知已經犯下殺人案，被警方包圍時，他還辯稱自己姓吳，最終還是被識破，59歲的他曾經涉及竊盜傷害等案件，這一回衝動行事，砍死退休菜農，開心農場變了調。

