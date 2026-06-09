開心鬼不開心 80歲港片大亨內幕交易遭判5月 親妹成「人頭」鐵證曝光

港片大亨黃百鳴涉嫌股票內線交易罪成，法官判刑５月，不過他還可再上訴。（黃百鳴微博）

香港電影界的黃金時代代表人物、現年80歲的「喜劇教父」黃百鳴，因涉及股票內幕交易罪，日前已宣判他罪成，而香港西九龍裁判法院今日判處他入獄5個月。此外，黃百鳴還須繳付罰款9.9萬港幣（約40萬台幣），並支付高達37.4萬港幣（約151萬）的證監會調查費用。雖然黃百鳴目前已獲准以20萬港元（80萬台幣）保釋等候上訴，但此判決已震驚整個華語影壇。

回顧這起轟動市場的內幕交易案，起因於2017年。當時擔任天馬影視主席兼控股股東的黃百鳴，提前掌握了公司即將被高價收購的內幕消息。在收到買方高達1000萬港元的誠意金後，黃百鳴暗中透過支票將200萬港元轉帳給胞妹黃潔珍，並在WhatsApp發出「明天低過0.2，盡買」等露骨指令，其妹隨即大舉買入逾900萬股，隨後公司股價在短短期間暴漲超過50%，黃百鳴因此順利套現離場。

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案件審訊期間，黃百鳴曾辯稱轉帳是為了「處理內地物業」，更狡辯通訊軟體上的買股指令只是「反話」。然而，裁判官高偉雄在今年5月裁定其罪名成立時，嚴厲斥責這些辯解「既荒謬，又牽強」，完全不予採信。儘管辯方在求情時呈上包括TVB高層樂易玲在內等20多位圈內重量級人士的求情信，並強調黃百鳴曾患癌症、年事已高，且在疫情期間曾慷慨捐款500萬港幣（2千萬台幣），試圖爭取緩刑。但裁判官高偉雄在宣判時明確指出，黃百鳴的行為嚴重損害了公眾對香港證券市場的信心，不能以聲譽受損及健康問題作為減刑理由。

黃百鳴（左3）能編擅演，除了《開心鬼》外，《家有囍事》亦是其代表作。（網路圖片）

對此，香港證監會法規執行部執行董事戴霖強調，此案證明了「沒有人能凌駕於法律之上」。昔日締造《開心鬼》、《家有喜事》及《葉問》等無數經典的影壇大佬，如今卻因一時貪念落得晚節不保，令人不勝唏噓。

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