開心！普發一萬陸續入帳 標註欄「寫法不同」引熱議
台北市 / 綜合報導
普發現金一萬元，第一批入帳，已經有不少民眾，從11日晚上開始到12日，陸續領到一萬塊！有民眾覺得一萬塊雖然不多，卻也是不無小補的小確幸，但是也有不少民眾好奇，入帳的交易標註欄上，有的出現「行政院發」四個字，有的則是「全民+1政府相挺」；而財政部說明，這是政府給各銀行的兩種標註選擇，讓他們依系統字數設定，才會各有不同！
笑得顴骨升天了，暫時無法降落，在刷了本子見證普發一萬塊落袋那一刻，民眾說：「繳保險費，繳了還剩一點小確幸，一萬塊其實花起來滿快的，一百萬可能好一點，有的話，可能中樂透比較快，有想好怎麼用，剛好可以繳費用，雙十一購物早就花光光，購物車清空了。」
一萬塊沒有不見只是變成你喜歡的樣子，普發一萬12日第一批直接入帳，包括目前已例行性領取政府津貼或年金者，像是勞保年金國民年金老農津貼等，另外是登記入帳，在11月5日到12日，完成登記而且檢核成功者，自11月11日晚上6點起到11月12日，依各家銀行作業陸續入帳。
但是許多民眾發現，自己的交易標註欄位寫的是「行政院發」四個字，有人則是「全民加1政府相挺」八個字，這是什麼意思，財政部國庫署表示，是政府給各銀行這兩種選擇，銀行自己設定可顯示字數所以各有不同，而全台有三個偏鄉，屏東獅子鄉花蓮萬榮鄉台東金峰鄉，普發一萬元需要造冊，由當地派出所統一12日開始發放，結果碰上颱風攪局安全第一決定延期，改在陸上警報解除後，隔天上午8點後陸續發放，讓小確幸的快樂有點時差。
更多華視新聞報導
普發現金登記入帳踴躍 財部：已有逾56萬人完成
普發現金首批11/12入帳！ 「為何還沒收到？」財政部給答案
普發一萬登記11/5開跑！ 最快下週二18：00入帳
其他人也在看
汽機車汰舊換新子法出爐 民眾購車最高可省10萬元
想換車的民眾注意！汽機車汰舊換新減徵貨物稅子法今（12）日出爐，民眾可享「舊換新」和「新購」雙重減徵優惠，兩項優惠相加，汽車最高可省10萬元，機車最高可省6千元，優惠延長至2030年年底。新制的申請程序更便民，透過網路申請退稅可免附證明文件。中天新聞網 ・ 10 小時前
普發一萬 兩類民眾今天入帳 明起開放查詢登記結果
普發現金新台幣一萬元上路，財政部今天表示，民眾凡於11月5日起至11月9日預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，或者符合直接入帳資格的民眾，普發現金於今天（12日）入帳。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
普發1萬入帳通知狂洗版！醫曝「2種備註」 一票人都收到了
普發1萬元你領到了嗎？財政部表示，直接入帳自從昨（11）日18時起至今日依各銀行作業程序陸續入帳。從各大社群平台陸續可以看到民眾分享普發1萬元的入帳通知截圖及討論，其中備註部分出現兩種，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
普發一萬2類民眾11/12入帳 13日起開放查詢登記結果
（中央社記者呂晏慈台北12日電）普發現金新台幣1萬元上路，財政部今天表示，先前於預登記期間完成登記並經系統檢核成功，或者符合直接入帳資格的民眾，普發現金於11月12日入帳。中央社 ・ 22 小時前
普發1萬｜今首批入帳656萬人快查帳戶！登記失敗「補救方式」一次看
【記者許麗珍／台北報導】普發現金一萬元第一批今天入帳了！財政部表示11月5日至9日開放預登記，10日全面開放登記，截至今（12日）上午9時已有逾656萬人登記，屬於直接入帳的民眾都會在今天入帳。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前
選購優質酒類認證標誌 南投輔導酒製造業者把關檢驗
【記者 謝雅情／南投 報導】為維護國人飲酒安全及提升國內製酒技術與品質，財政部自92年以來賡續推動「優質酒類認台灣好報 ・ 1 天前
台股創高 10月證交稅303億寫歷年同月新高
（中央社記者呂晏慈台北11日電）財政部今天公布10月全國賦稅收入初步統計，反映台股交易動能的證交稅實徵淨額新台幣303億元，年增41.9%，為歷年同月新高。財政部官員說明，10月股市投資氣氛熱絡，上市上櫃股票平均每日成交值呈現年月雙增，帶動稅收表現連續3個月正成長。中央社 ・ 1 天前
母失智8年「忘了他是誰」！謝祖武：眼淚哭乾了
面對母親漫長的長照之路，謝祖武早已將眼淚哭乾：「沒什麼好哭，都已經哭乾了，眼淚放回憶裡，無法挽回什麼。」母親失智讓他經歷了各種驚心動魄的「第一次」，第一次插管、第一次被遺忘、第一次遭大聲喝斥甚至被丟擲物品，這些畫面都成為他一輩子難以忘懷、卻也不願再經歷的...CTWANT ・ 12 小時前
貓奴瘋搶「CAT」車牌 連號組合標出57.6萬高價
貓奴的愛如今不只跟貓互動，現在更要把貓「開上路」！最新一輪的汽車車牌競標中，「CAT」開頭的系列車牌，掀起全台「貓派人士暴動」，連號「CAT-8888」在兩天的競標中，最終以57萬6千元標出，創下基隆...華視 ・ 14 小時前
普發1萬凌晨入帳 清晨被扣光！網嘆：擁有不到4小時
普發1萬凌晨入帳 清晨被扣光！網嘆：擁有不到4小時EBC東森新聞 ・ 10 小時前
Joeman誇讚「台灣之光」說錯一字挨轟！惹怒粉絲：這不是中國用語嗎？
百萬YouTuber Joeman 已開箱與實測聞名，「Joe是要對決」頻道內容橫跨3C、汽車與豪宅主題，深受網友喜愛。近日他推出一支以讚譽為「台灣之光」介紹本土3D列印機時，卻因多次使用中國用語「打印」而意外掀起爭議，讓不少網友直言「列印就列印，到底在打什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
普發1萬入帳「銀行備註」大不同！網驚元大超詳細：像在打密碼
普發1萬元現金首批今（12）日入帳，許多人查詢帳戶時紛紛發現，入賬匯款備註欄各有不同。一位男子分享，自己使用的中國信託帳戶顯示「行政院發」的「發年金」，讓他忍不住好奇其他家銀行顯示什麼資訊，貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛指出，大多備註了政策名稱「全民＋1政府相挺」，其中最詳細的應為元大銀行，除了文字訊息還有一串英數字，讓男子直呼像在打密碼。中時新聞網 ・ 13 小時前
普發一萬 郵局ATM領現17日開跑
首批普發現金1萬元陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1,046萬人，不少民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政公司表示，12日已發放374萬2,947筆，將於11月17日開放ATM領現服務，11月24日開放郵局臨櫃領現服務。工商時報 ・ 5 小時前
普發一萬怎麼領？11/5開放登記 領取資格為何？5種領取方式、入帳時間、Q&A一次看
普發一萬11/5開始依照身分證尾數分流，在指定官網（10000.gov.tw）登記領取，11/10全部開放登記！最快可以在12日開始入帳。第二階段則開放現領，可在ATM和郵局臨櫃領現金。究竟這一萬元該怎麼領？何時發？誰有資格領取？Yahoo新聞編輯室整理最新資訊如下：Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 個月前
普發1萬入帳「一早醒來卻沒了」 她曬交易明細直呼：太慘了
普發現金1萬元昨晚（11日）開始分批入帳，多數民眾都在今（12日）凌晨深夜收到錢。不過有網友苦笑，自己一覺醒來查看銀行帳戶交易明細，才發現1萬元馬上就沒了，自嘲「太慘了」。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
車市、房市不佳 今年稅收達預算目標挑戰高
財政部今天(11日)公布最新稅收統計。10月全國賦稅收入新台幣4,174億元、年增19.3%；其中，象徵台北股市交易動能的證交稅實徵303億元、年增41.9%，連3個月正成長。不過，財政部表示，由於今年車市和房市表現不佳，今年稅收要達預算目標的挑戰相當高。 財政部指出，台北股市雖然在10月面臨美國政府關門、中國稀土管制以及銀行信貸風險等危機干擾，但美國通膨數據溫和，且市場對於聯準會(Fed)降息預期升溫，加上AI相關類股交易熱絡，因此台股延續9月的成長動能，指數更在10月29日超越28000點，10月底收28233點，單月漲點創下歷史新高，達到2413點。由於市場投資氣氛非常活絡，帶動成交量增加，10月證交稅實徵303億元、年增41.9%，連3個月正成長。 至於代表房市交易動能的相關稅收，10月仍持續呈現負成長。像是個人房地合一稅年減32.6%最高，其次是土增稅年減24.4%；至於契稅，則是年減4%。財政部統計處副處長劉訓蓉說：『(原音)續成負成長的原因主要還是受到去年的高基期還有信用管制持續的影響，不過在新青安鬆綁以及央行延長換屋族出售舊屋期限的政策之下，市場的觀望氛圍有略微緩解，因中央廣播電台 ・ 1 天前
1美分硬幣鑄造成本過高 美終結232年生產歷史
美國12日鑄壓了最後一批流通的1美分(penny)硬幣，此舉旨在節省經費，因為隨著時間推移，這種錢幣已經變得不合時宜。 最後的一美分硬幣是由美國財政部司庫畢治(Brandon Beach)在費城鑄造，正式結束了流通的1美分硬幣232年來的生產。 美國鑄幣局(U.S. Mint)代理局長麥克納利(Kristie McNally)發表聲明說，雖然1美分的生產已經走入歷史，但它帶給人們的意義仍在持續。 對於那些把每分錢捏在手裡的人、也就是俗稱的精打細算的人們來說，1美分仍是法定貨幣，目前約有3千億枚1美分貨幣還在流通。 美國總統川普(Donald Trump)今年2月以製幣成本過高為由，指示財政部停止鑄造新的1美分硬幣。當時他在真實社群(Truth Social)發文說，「長久以來，美國一直以超過2美分的成本鑄造1美分硬幣。實在太浪費！我已指示美國財政部長停止製造新的1美分硬幣」。 美國最早是在1792年根據鑄幣法案(Coinage Act)的授權發行了1美分硬幣。 鑄幣局12日表示，在過去10年，1美分的製幣成本已從1.42美分增至3.69美分。中央廣播電台 ・ 2 小時前
【火象星座運勢】11/13 白羊座忙碌奔波、獅子座避免風險、射手座缺乏耐心
★白羊座：忙碌奔波，為興趣破財。冷靜因應長途交通、不同文化背景的挑戰。 ★獅子座：活力十足，常衝動而行，但要避免冒不必要的風險。注意收支平衡。 ★射手座：缺乏耐心，需要做好情緒管理。對上關係緊張，可以時間換取空間。太報 ・ 1 小時前
她崩潰怒喊「別再看我生孩子」！產婦分娩遭醫學生圍觀 怒吼：我不是教具
根據大馬華聞媒體《星洲日報》報導，這名女子回憶，當時正值產痛高峰，自己處於身體極度不適、儀容未整且私密部位外露的情況，卻見數名醫學生依序走入產房，圍在病床四周。有的凝視觀察，有的忙著發問，還有人邊看邊記錄筆記，場面令她極度焦躁不安。「那種感覺不是羞恥，是...CTWANT ・ 11 小時前
普發現金1萬入帳了！民眾一早報喜大讚有效率 「為什麼我還沒收到？」財政部解答了
普發現金一萬元今（12）日正式入帳，包含第一波「登記入帳」以及直接入帳，不少人一早已經接到銀行的好消息。然而，也有民眾反映「為什麼我還沒收到」，財政部表示，各家銀行作業程序與交易筆數不同影響發放速度，「請耐心等待您的銀行撥款」。鏡報 ・ 21 小時前