開心！普發一萬陸續入帳 標註欄「寫法不同」引熱議

台北市 / 綜合報導

普發現金一萬元，第一批入帳，已經有不少民眾，從11日晚上開始到12日，陸續領到一萬塊！有民眾覺得一萬塊雖然不多，卻也是不無小補的小確幸，但是也有不少民眾好奇，入帳的交易標註欄上，有的出現「行政院發」四個字，有的則是「全民+1政府相挺」；而財政部說明，這是政府給各銀行的兩種標註選擇，讓他們依系統字數設定，才會各有不同！

笑得顴骨升天了，暫時無法降落，在刷了本子見證普發一萬塊落袋那一刻，民眾說：「繳保險費，繳了還剩一點小確幸，一萬塊其實花起來滿快的，一百萬可能好一點，有的話，可能中樂透比較快，有想好怎麼用，剛好可以繳費用，雙十一購物早就花光光，購物車清空了。」

一萬塊沒有不見只是變成你喜歡的樣子，普發一萬12日第一批直接入帳，包括目前已例行性領取政府津貼或年金者，像是勞保年金國民年金老農津貼等，另外是登記入帳，在11月5日到12日，完成登記而且檢核成功者，自11月11日晚上6點起到11月12日，依各家銀行作業陸續入帳。

但是許多民眾發現，自己的交易標註欄位寫的是「行政院發」四個字，有人則是「全民加1政府相挺」八個字，這是什麼意思，財政部國庫署表示，是政府給各銀行這兩種選擇，銀行自己設定可顯示字數所以各有不同，而全台有三個偏鄉，屏東獅子鄉花蓮萬榮鄉台東金峰鄉，普發一萬元需要造冊，由當地派出所統一12日開始發放，結果碰上颱風攪局安全第一決定延期，改在陸上警報解除後，隔天上午8點後陸續發放，讓小確幸的快樂有點時差。

