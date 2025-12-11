「開戰上班」說遭王世堅打臉 苗博雅：他應該沒看我直播

針對民進黨立委王世堅批評其開戰照常上班課的言論，社民黨台北市議員苗博雅今（11日）回應表示，堅哥大概這幾年才開始使用智慧型手機，可能沒有觀看她的直播內容，而是被部分新聞標題誤導。苗博雅強調，她從未說過「馬照跑舞照跳」，也沒有講過戰爭不可怕，更沒有發表任何煽動戰爭的言論。

社民黨台北市議員苗博雅。（圖／中天新聞）

苗博雅指出，王世堅大概這幾年才開始使用智慧型手機，因此可能沒有看過她的直播，而是看了一些新聞標題後被誤導。她呼籲大家可以追查評論的源頭，其實就是大陸官媒《今日海峽》捏造了她並沒有講過的話，這是利用標題殺人手法製造的一連串認知戰。

民進黨立委王世堅。（資料照／中天新聞）

苗博雅進一步說明，自己當時討論的內容是關於小橘書裡面提到的概念，也就是如果民眾因為戰爭的想像而感到驚慌，或者因為戰爭而感到有壓力的時候，可以如何尋求協助。她表示，自己評論的其實是關於全社會防衛韌性裡面很重要的概念，,就是當危機來臨時，如何能夠繼續維繫社會的運作，這是台灣生存至關重要的關鍵。

針對王世堅昨日的言論苗博雅今日也做出回應。（資料照／中天新聞）

苗博雅也對王世堅的立場表示理解，她認為在台灣沒有人想要引發戰爭，王世堅想要表達的悲天憫人情懷其實也沒有錯。她強調，戰爭發生的時候不會區分任何人是什麼顏色，大家都知道中共非常殘酷。苗博雅表示，自己要訴求的事情很簡單，就是希望台灣是安全的，而台灣如何安全，就是要做好更多的準備。

