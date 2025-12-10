「開戰也能上班」言論延燒 苗博雅：我是第一批名單

（記者許皓庭／綜合報導）社民黨台北市議員苗博雅近日因「若台灣開戰，多數民眾仍能維持上班上課」的言論引發爭議，外界批評聲浪不斷。面對各界質疑，她昨（9）日晚間在 Threads 發文澄清立場，強調自己的發言是基於現代戰爭觀察，並非鼓吹輕敵，「若台灣被中共占領，我會是第一批被抓或被殺的人，但我不會投降。」

爭議起於苗博雅11月26日於 YouTube 節目《台灣百科全書》的直播中談及現代戰爭型態。她以烏克蘭為例指出，雖然當地遭到戰火波及，但非交戰區的地區仍維持上課、上班等基本生活秩序。她認為台灣若遭攻擊，也可能出現類似情境，「這才是現代戰爭的真實樣貌」，此番言論立刻引發社會兩極討論。

部分評論員與網友批評，苗博雅的發言過於理想化，忽略戰爭帶來的實際威脅。資深媒體人謝寒冰昨晚於政論節目《新聞大白話》中指出，該說法「不僅違背常識，也違背電視」，若有觀看戰爭實況畫面，便知道衝突爆發後城市難以如常生活。他強調，烏克蘭國土面積超過60萬平方公里，烏東戰區與烏西平區狀況差異極大，「烏西人能上班上課，是因為他們距離前線遙遠」。

謝寒冰補充，目前俄羅斯仍持續轟炸烏克蘭能源設施，多數城市出現停電與民生困境，民眾生活並非「馬照跑、舞照跳」，呼籲政治人物發言應更加謹慎，避免誤導社會大眾。

對此，苗博雅9日晚間在 Threads 發文回應，表示部分媒體與網友未正確引用她的完整內容，導致失真誤解。她強調，「單純說出事實和常識卻被扭曲，是這個國家的悲哀。」並指出以色列與台灣的地理條件不同，若發生戰爭，非交戰區仍需維持基本運作，「社會不能全面停擺，這是現代戰爭的必要條件。」

她進一步以八二三砲戰及二戰時期台灣為例，說明當時雖處戰爭狀態，但社會仍持續運作。她指出，若外島遭襲或陷入長期對峙，本島維持社會秩序更為重要。「戰爭沒有兩場一樣，我們要為所有情境做好準備。」

苗博雅也強調，中共的策略在於以恐懼瓦解台灣人的信心，讓社會相信「首戰即終戰」，進而動搖民心。她說，「我們要學會在恐懼中冷靜行動，不是放棄，也不是投降。」

發文最後，苗博雅以自嘲口吻寫下：「匿名帳號還有30秒抵達戰場。」她坦言，早預期自己會被罵「美化戰爭」或「軍盲」，但強調自己與家人沒有外國護照，「若台灣真的被占領，我會是第一批被抓或被殺的人，但我不會投降。」

