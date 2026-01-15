開戰危機暫解除？無預警關閉近5小時 伊朗「重新開放領空」

在因擔心美國與伊朗可能爆發軍事行動，而無預警關閉領空近5小時，迫使航空公司部份航班取消、改道或延誤後，伊朗已在當地時間14日晚間重新開放空域。

伊朗重新開放領空後，數架飛機恢復飛越該國空域。（圖／翻攝Flightradar24）

《路透社》報導，根據美國聯邦航空管理局（FAA）網站的通知，伊朗在美東時間14日下午5時15分關閉領空，僅允許經官方許可、往返伊朗的國際航班進出。

航班追蹤網站「Flightradar24」顯示，該通知在美東時間晚間10時前不久被移除。馬漢航空（Mahan Air）、亞茲德航空（Yazd Airways）和AVA航空等伊朗航空公司的5架航班，成為首批恢復飛越該國領空的班機。

伊朗臨時關閉空域的舉措，正值美國總統川普在考慮如何應對伊朗局勢。該國正面臨多年來最大規模的反政府示威。一名美國官員14日表示，美國正撤離中東基地的部分人員。一名伊朗高級官員此前稱，德黑蘭已警告鄰國，若華府發動攻擊，伊朗將打擊美軍基地。

伊朗暫時關閉領空期間，幾乎沒有飛機飛越其空域。（圖／路透社）

印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）稱，部分國際航班將受到伊朗突然關閉領空的影響。「Flightradar24」資料顯示，俄羅斯航空（Aeroflot）一架飛往德黑蘭的航班在空域關閉後返回莫斯科。

德國14日稍早發布新指令，警告該國航空公司避免進入伊朗空域。美國已禁止所有美國商業航班飛越伊朗。杜拜航空（flydubai）和土耳其航空（Turkish Airlines）等業者在過去一週已取消多個飛往伊朗的航班。

