開戰女密友4個月！廖峻兒子不忍發文了 懇求外界這一事：請互相尊重

廖錦德、廖峻。（圖／翻攝自IG）

資深藝人廖峻近年健康狀況備受關注，先前歷經第三次中風後，已全面暫停工作，4月時候因為腦溢血引發中風，現在已經出院並由兒子錦德（廖錦德）照顧，並鬧出一連串的風波，開撕女密友「楊小姐」，雙方對簿公堂。錦德今（16）日在臉書發文，公開喊話要求外界尊重家人隱私。

廖錦德在限時動態中以白字黑底寫下心聲，向關心父親的朋友們呼籲「請大家互相尊重一下」，直言若要探望父親，務必先主動聯絡、表明身分，「知道我家地址不代表我們歡迎不請自來」，更強調「我家不是菜市場」，盼外界自制。

廖峻兒子發文。（圖／翻攝自臉書）

據了解，廖峻第三度中風後，目前演藝工作全面暫停，家屬在8月期間多次發文開戰女密友楊小姐之後轉為低調照顧，鮮少對外多做說明，這回廖錦德公開發聲，也被外界解讀為長期壓力下的無奈之舉。

