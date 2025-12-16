開戰家寧8個月！Andy更新進度「調解進度0」 網氣炸：再拖就脫產了

娛樂中心／綜合報導

Andy老師透露調解進度0。（圖／翻攝自Andy老師IG）

網紅「眾量級」前情侶檔Andy老師與張家寧分手後，3月開始隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日在社群平台發文，首度對外揭露與家寧一家人相關官司的最新進度，直言今日調解結果「進度0、誠意0」，簡短卻火藥味十足的文字，立刻引發網友熱烈討論。

Andy老師未多加說明調解細節，但一句「今日調解進度0，誠意0」已讓外界感受到他的無奈與不滿。貼文曝光後，留言區瞬間湧入大量網友聲援，不少人直言調解形同浪費時間，質疑對方刻意拖延。

Andy指控家寧一家人。（圖／翻攝自IG）

有網友憂心表示：「再拖下去，真的會拖到他們脫產」、「調解根本只是拖時間的手段」，也有人直接喊話Andy老師「不要放過他們」、「該走司法程序就走到底」、「對敵人仁慈 就是對自己殘忍」，力挺他持續捍衛自身權益。

