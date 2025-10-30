即時中心／林耿郁報導

日本熊害持續延燒。環境省統計，截至10月下旬，今（2025）年度全國已有11人遭熊襲擊死亡、84人受傷，創下有史以來最高。單單昨（29）天就發生了多起熊害事件。中央政府決定，將「熊害對策聯絡會議」升格為跨部會閣僚會議，正式升格為全國性重大議題處置。

熊害爆發！NHK報導，僅僅昨（29）日一天，全日本各地再發生多起人熊衝突事件：

群馬縣沼田市：69歲男子，傍晚在家門口遭長約1公尺的熊從後方咬傷臀部，所幸僅受輕傷。受害者驚訝表示：「從沒想過熊會出現在家門前。」

福島縣金山町：70多歲男子清晨散步遭熊襲擊，自行致電妻子求救，目前無生命危險；該地近期多次出現熊蹤。

山形縣南陽市：清晨5時，一頭熊闖入赤湯小學，撞破玄關玻璃門後逃逸。當地隨即宣布赤湯小學、鄰近的赤湯中學停課2天，並要求家長陪同上下學。

山形市東海大山形高校：早上7時，有熊闖入棒球部室內練習場，被發現時正懸掛於5公尺高的防護網上，約10分鐘後逃離。學校緊急取消體育課與戶外社團活動。

福井縣勝山市：上午9時，2頭熊出現在市區幼兒園旁，地方政府下令「緊急銃獵」，獵友會中午時分開槍擊斃。園內110名幼童、教職員均安。

廣島市安佐南區沼田町：體長1.5公尺的公熊被捕獲陷阱困住，後遭人道毀滅。此前數日，當地民宅已多次發現熊爪痕與糞便。

廣告 廣告

僅10月份，全日本熊襲人事件就高達84起，當中6人不幸死亡；當中以秋田縣36人、岩手縣12人、福島縣9人為重災區。

地方政府憂心，野生熊因食物短缺與氣候異常，而頻繁下山覓食。另外有網友警告，會下山的熊，都是在山上打輸的「魯蛇熊」；也就是深山當中，很可能還有更多體型更大、更兇暴的熊盤據。

對此日本中央政府決定，將原本的「熊害對策聯絡會議」升格為跨部會閣僚會議，由內閣官房長官木原稔親自主持。

除原本的環境省、農林水產省與國土交通省外，將新納入文部科學省、觀光廳，以及軍方的防衛省，以便因應地方自衛隊支援捕獲請求、校園入侵及觀光業損失等新問題。

會議將於今30天召開，預計重點包括將允許地方政府更靈活運用「緊急銃獵制度」，即刻射殺進入市區的熊；增設、擴編具獵槍執照的「公務員獵人（ガバメントハンター）」隊伍；建立基於科學數據的熊族群數量管理機制；加強地方與中央通報與警戒系統等，希望避免更多人命與財產損失。

原文出處：快新聞／開戰熊害！10月份日本熊傷人84例「6人罹難」 今召開中央跨部門會議

更多民視新聞報導

巨獸降臨！輝達市值破5兆美元「史上第一家」 投資機會、風險並存

LIVE／全球矚目！「川習會」上午10時登場 全程字幕同步直播

普丁宣布成功測試「海神末日魚雷」！曝威力超越「撒旦二號」

