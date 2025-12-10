開戰能上班課？王世堅：2300萬同胞沒人能倖免、藍綠白紅都一樣

王世堅表示，砲彈打過來，2300萬同胞沒人能倖免。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 台北市議員苗博雅日前表示，若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，引發討論。對此，民進黨立委王世堅今（10）日表示，台灣面積僅3萬6000平方公里，砲彈打過來，2300萬同胞沒人能倖免，不分藍、綠、白、紅都一樣。

民進黨今下午召開中常會，王世堅於會前受訪表示，台灣就只有3萬6000平方公里，開戰以後要有地區能夠照樣生活作息，那是指國土超大的國家，必須要有上百萬平方公里，像烏克蘭就是在比較內陸，比較不會受到影響。

廣告 廣告

王世堅指出，台灣的縱深寬度整體面積3萬6000平方公里，南北不到400公里，這樣的情況下，台灣一開戰，全體國民都會做好心理準備，不分東西南北，都會受到影響，大家也會攜手一致對抗。他強調，2300萬同胞沒人能倖免，砲彈打過來不分獨派、統派、中華民國派，不分藍、綠、白、紅都一樣。

王世堅表示，這就是為何台灣必須藍、綠、白、紅，各個不同顏色的政黨放下手上的爭執，並且求同求異，把大家共同要對抗中共武力侵吞的部分要站在一起；至於國內對治國有不同看法，可以透過民主機制，有各黨代表來國會論政才是對的。他重申，砲彈打過來，3萬6000平方公里沒人能閃得掉。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳玉珍硬修助理費法案被批圖利又退步！議員也感慨：看不到任何的好處

台美關稅可能是15%？前駐歐盟代表李淳：機率非常高