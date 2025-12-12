開戰要不要上班課？黑熊學院：如果把「戰爭」換成「颱風、強震」

兩岸國旗示意圖。路透社



台北市議員苗博雅日前稱爆發戰爭後，若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可維持上班上課引發爭議。黑熊學院指出，戰爭時要不要上班上課，其實只要問對問題，答案就很清晰，例如把「戰爭」換成「颱風」或「強烈地震」等天災。

黑熊學院在臉書發文表示，不幸地，不是所有人都能立即停止上班上課。會有某些遭受衝擊比較嚴重的地區，會宣布停止上班上課；某些地區完全不受影響，那就照常上班上課。即便是那些停止上班上課的區域，有些人還是得風雨無阻的堅守崗位，這並不難理解。

黑熊學院提到，要建立的觀念是：戰爭通常「不是連續」的砲火攻擊。飛彈很貴，不可能無限狂打。無論是一戰二戰、烏俄戰爭都一樣：沒有被攻擊的地方，人民都要想辦法活下去。戰爭發生確實破壞了日常生活，但生活還是得過、飯還是得吃、人還是要想辦法生存。

文中強調，「如何盡力維持生活才是重點」，戰爭時商店會開嗎？不一定。黑熊學院以烏俄戰爭為例，戰時烏克蘭的麵包店仍然能正常營業六小時。這不僅是因為烏克蘭有縱深，而是烏克蘭人民「努力想辦法繼續生活」，人民可能在領取物資的路上會聽到防空警報，所以需要知道附近哪裡有避難所，才能確保自己的安全，所以要知道自己平時的生活動線，才能知道離家的時候怎麼快速避難。

但台灣不像烏克蘭有縱深，戰時如何區分前線與後方？黑熊學院指出，雖然台灣本島東西最寬處僅約144公里，一但遭受入侵，幾乎無戰略縱深可供退守與轉進。但是，台灣與敵對勢力隔著4-6倍英吉利海峽（諾曼第登陸戰），台灣擁有天然的縱深與屏障——台灣海峽。

黑熊學院提到，無論何種戰爭型態，發生戰爭時都不會是「只能放空等死」。除了戰備、投入軍事部署外，國民經濟也會轉入臨戰或戰時經濟體制。就像是疫情期間，工作型態可能會改變，但社會機能不會停滯。

黑熊學院表示，如果我們專注於投資國防力量，讓敵人無法跨越台灣海峽並登陸台灣本島，那麼，對手就只能夠使用相對昂貴的巡弋飛彈、彈道飛彈、長程火箭等武器來攻擊本島。戰爭當然會遭受損害。但是在當下，台灣社會最關注的應該不是「要不要上班上課」，而是——我們要如何互相幫助抵禦外敵度過難關？

黑熊學院呼籲，台灣在面對戰爭的應變上，不是唱衰、打口水戰。「中共最希望看到對方自亂陣腳，讓我們因為因為恐懼而什麼都不做。最重要的，仍然是讓和平的主動權掌握在我們的手裡，而不是一直去思考我們沒有辦法掌握的事情。」

