開戰車的女人：台灣軍隊性別平等了嗎？
八年前入伍時，鄭宇君對她的軍旅生涯充滿了未知。
她是台灣第一批女性裝甲兵，正踏入一個長久以來被視為男性專屬的領域。
軍方曾認為，女性「不可能」駕駛重達50至70噸的戰車，更難在狹窄的車艙中完成高強度操作——光是單腳踩下煞車就需突破約750磅（約340公斤）的阻力，對一般男性也不輕鬆。
但對於「戰車」駕駛的想像和自身能力，鄭宇君從未設限。
「其實就是沒人選過，所以想試試看，」她向BBC中文說，「我個性蠻樂觀的。」
女性參與軍隊
訪問當天，鄭宇君在台灣國防部安排下於新竹基地受訪，她抱著準備周全的資料，在多名軍方新聞官陪同下現身。
10月底，台灣軍方首支配備美製M1A2T主力戰車的部隊正式成軍，鄭宇君是首批赴美國受訓的駕駛員，成為了陸軍「女性代表」的面孔，不斷在新聞媒體出現，其個人故事和工作照也時常登上軍方媒體和社群平台。
但有別於鏡頭前的自信模樣，現實生活的她在一群男性中顯得嬌小，並不特別引人注目，說話時流露出安靜謹慎的特質。
今年30歲的她，是少數在軍方戰鬥單位操作重裝備的女性。除了駕駛，她需要為戰車裝填彈藥，每枚砲彈重量超過20公斤，再加上個人裝備，體能負荷遠高於其他單位。
多年來，鄭宇君如其他同儕接受訓練，每天例行3000公尺跑步與上下肢肌力訓練加強體能。
她認為，生理條件因人而異，並非女性就無法達到戰鬥單位的體能標準，而且裝備隨著科技進展，設計得更易於操作跟人性化，「並不存在女生駕駛特別困難的問題」。
鄭宇君象徵著軍方進用女性人力的突破。近十年，台灣女性從軍比例顯著提升，2025年約有2.8萬人，占比16.7%，比2014年的9.7%增加近7個百分點。
這個比例不僅高於亞洲國家日本（7%）、南韓（9%），也超過英國（11.53%）、法國（15%）和加拿大（16.06%），接近美國近十年平均值（17.1%）。
隨著北京對台軍事擴張，台灣女性在軍中扮演的角色開始受重視。2023年蔡英文政府首次開放女性後備軍人接受教召，社會也熱烈討論應否讓女性服義務兵役。
總統府全社會防衛韌性委員會委員、中央研究院民族學研究所副研究員劉文向BBC中文表示，性別平等被視為軍隊邁向現代化的重要一環，「如果男人可以從軍，女性也應該要有從軍的權利」，女性參與軍隊亦能讓民眾更願意了解國防議題。
多項軍方研究也指出，隨著現代戰爭型態改變、少子化時代男性兵源減少，女性參與戰鬥性職務能強化整體建軍能量。
「傑出的特例」
2017年，鄭宇君準備服役時，正逢制度變革。台灣國防部首將「裝甲兵科」納入女性招募範圍，是陸軍最晚開放女性加入的戰鬥單位。
台灣自1990年代起逐步開放女性進入軍隊，包含行政、補給、通信至飛機維修與駕駛等職務。1994年軍校開始招收女性，2006年全面開放志願役士兵，近年進一步開放戰鬥兵科。
鄭宇君大學就讀醫護管理系期間，她加入「大學儲備軍官訓練團」，該制度仿照美國「預備軍官訓練團」，政府補助學雜費與生活費，讓大學生利用假期接受軍事訓練，在畢業時同時取得學位與儲備軍官資格。
她回憶，當年共30名新兵選擇裝甲兵科，包含她在內有五名女性成為先例。
如今，她駕駛著最新型的戰車，在媒體和總統賴清德眼前親自展示武力，具體呈現出女性軍人的成就。但專家指出，她的優異表現，並不意味女性已在戰鬥兵科取得同等機會。
「台灣女性軍人比例雖然提升，但在軍種和官科分配上仍存在明顯差距，尤其野戰部隊女性比例偏低，性別失衡問題依然存在，」學者劉文表示，女性在軍事領域的角色想像仍相當單一。
她解釋，即使在民防領域，女性投入比例很高，但這類工作多被視為傳統的「照顧性」職務，因此較容易被接受。然而，對於女性擔任前線作戰將領，社會仍普遍存疑。
「現代戰爭確實出現更多女性參與技術支援職務，例如無人機操作，這樣的論述並非完全負面，至少擴大了大家對現代戰爭的想像。」但她強調，如果不打破「前線等於陽剛、等於戰鬥、等於英雄」的連結，軍中的陽剛文化仍難以真正改變。
「可能會有一些特例，但她必須非常傑出，才能突破這種刻板印象。」
近年台灣軍方均有釋出女性在戰鬥部隊獲得重用的案例。2001年，國防部任命台灣史上第一位陸軍戰鬥部隊女性連輔導長。2007年，台灣出現第一名女性擔任第一線作戰艦艦長。2009年，空軍迎來首位女性運輸機正駕駛，後來更晉升為第一個飛行部隊的女性主官。
但國防部未公開各兵科性別比例，外界難以掌握女性在戰鬥、技術及後勤單位的分布，缺乏透明度。最新數據顯示，女性軍人在陸、海、空三軍的比例分別為14.2%、13.9%、20.5%。有報告指出，台灣空軍女性佔比最高，是因為該軍種有較多專業單位，加上基地固定、官舍完善等原因。
在台灣，女性在戰鬥單位擔任主管職仍屬少數，高階將領更是屈指可數。據2024年統計，現役將領約290位，女性僅有5人，包括一名政戰局長中將及四名少將，創歷來新高，但至今仍無女性上將。
在美軍中，擔任將領的男女比約是四比一。2008年，美國出現第一名女性四星上將。
軍隊的窄門
事實上，台灣女性進入軍中在政策上就有性別比例門檻。國防部軍事院校招生按性別設限，根據2025年簡章，陸軍女性名額占18%，空軍14%，海軍16%，其中海軍飛行生不招收女性。女性多集中在政戰學院與管理學院，比例約在20%以上。
這項政策多次引發質疑。2021年，前時代力量立委王婉諭批評，軍校沿用性別比例，形同預設「哪些工作是男生可以做，但女生不能做」。今年國民黨立委徐巧芯也指出，政戰與管理學院大量超收女性，顯示公告數字不合理，應調整甚至取消部分科系的性別限制。
時任國防部副部長回應，過去國防部參考世界各國部隊男女比例，規劃將女性人力比率提升至14%，至於設定男女招生名額，是考量到女性軍中生活設施的限制，及學生畢業後的職缺與退伍情況。
日前，國防部長顧立雄在立法院質詢曾表示「不認為（軍事院校）招生需要區別男女比例」。然而，最新軍事院校招生簡章顯示，相關名額限制並未有所更動。國防部最新性別平等推動計畫中，也沒有持續提升女性員額的目標。
劉文指出，這與全球民主國家軍隊在兵種項目上逐步放寬限制、邁向性別中立化的趨勢仍有差距，例如瑞典、加拿大、德國等國已全面開放女性進入戰鬥兵科。如果女性仍被局限於某些軍種，「這並不是性別平等的普及」。
她以台灣潛艦部隊為例，因長期出海、空間狹窄，難以保障隱私，至今仍未開放女性服役，顯示結構性障礙依然存在。
目前全球已有十多個國家開放女性服役潛艦。挪威1985年率先打破慣例，美國2010年全面開放，英國2011年跟進，日本2018年允許女性登艦，南韓則在2024年迎來首批女性潛艦官兵。
空間政治
過去，戰車內部空間狹窄，也是裝甲兵科被認為不適合開放女性服役的理由。
鄭宇君回憶，剛開始學習操作戰車時，就曾有長官擔心車內空間狹窄，車長與砲手座位前後相鄰，可能導致男女官兵「肢體接觸或碰撞，會有尷尬或不適」，因此對人員安排提出質疑。
一輛戰車通常採四人編制，包含駕駛員、車長、砲手與裝填手。其中車長與砲手位於炮塔右側，座位前後排列，作戰時需密切合作完成目標搜索與瞄準射擊。
「但實際進入炮塔後，空間其實足夠，訓練和作戰時大家都專注在任務，不會特別去想身體碰撞的問題。」鄭宇君說，經過溝通調整，如今她的戰車搭檔不限於單一性別，考量的是團隊合作與專業技術。
現年30歲的陸軍退役軍人謝昀希向BBC中文表示，軍中男性主導的性別文化與空間規劃限制，曾讓她「感到不適」，是離開軍隊的原因之一。
謝昀希服役六年，2019年退伍，曾在台灣中部基地擔任通訊兵，負責架設天線、維持部隊溝通，所在單位女性僅約一成。她說，該兵科並非第一志願，當時想進入飛機維修科，但該科未開放女性名額。
她回憶，部隊基礎設施缺乏女性需求考量，例如盥洗設備不足，部分女廁由男廁改建，仍「留有小便斗」且年久失修。執勤時，男性有休息空間，她則需步行十多分鐘回宿舍午休。
野外訓練時，女性官兵常面臨無處如廁，甚至在生理期無法更換衛生用品。住宿安排也不便，上級常將女性官兵分派至其他單位借宿，導致往返時間增加，其公平性也引發男性同袍不滿。
她指出，這些限制不僅影響日常生活，也阻礙專業發展。其曾報名大卡車駕駛訓練，卻因「沒有女性過夜空間」未獲錄取，失去進修機會。
台灣國防大學2021年研究指出，台灣軍隊對提高女性招募比例普遍抱持抗拒態度。研究發現，女性進入基層部隊或野戰單位後，原有人力分派與工作模式需調整，男性軍人常透過空間、人際與職務區隔，將女性排除在群體之外。
「陽剛文化」與性騷擾
謝昀希回憶，服役時她是單位中極少數女性，要努力融入軍隊的「陽剛文化」
「如果太強調自己是女人，就不符合軍隊期待。」謝昀希說，陸軍精神標語強調雄壯、威武、剛直等男性特質。她雖不完全符合這種想像，但因個性外向、懂得說男性間的玩笑，仍能融入同儕；相對地，性格較陰柔的女性，則容易被認為不好相處，「因為她們會哭，會表現得情緒化」。
謝昀希指出，女性在軍中要獲得「接納」，不能過於女性化，卻仍需維持「像個女人」的形象，例如正式服裝仍要求穿裙裝，其也曾因為短髮太短、造型中性，而被長官詢問理由。
「那幾年，即使其他女性遭言語歧視，我也笑笑帶過，甚至遭到性騷擾，也選擇壓抑。」她回憶，曾有學長對她說「夢到你裸體」，並描述細節，當時因剛下部隊，不知如何反應。後來她在軍中公開同志身份，也曾遭揶揄「能否加入性行為」。
「性騷擾申訴程序繁瑣、代價高，我選擇自己消化，也忘掉很多不舒服的事。」軍隊階層分明，人員長期緊密相處，即使遇到不合理情況，無論在制度或文化氛圍上，都難以提出異議。而這些性騷擾行為，在她近年擔任後備軍人，回到軍中接受教召時，仍不時發生。
今年3月，台灣監察院公布調查報告，指出軍中性騷擾存在權力不對等、黑數、申訴機制及保護措施不被信任、宣導及督導偏重形式、營區環境不安全等問題。報告顯示，軍中性騷擾受害者以女性占九成，七成案件發生於營區內，而且國軍仍潛存性騷擾黑數，每七件中即有一件申訴人是在遭受性騷擾半年後才提出申訴。
國防部未具體回應BBC對軍中性騷擾問題的詢問，但強調採取「零容忍」立場，並表示將持續強化幹部教育與官兵性別平等意識，依規定嚴格調查與處理，建立防範與通報機制，營造安全友善的職場環境。
「玻璃天花板」
國防大學2021年研究指出，軍方為防範性騷擾，採取兩性隔離政策，但如今卻成為性別間保持距離的理由。其中多名匿名受訪的女性戰鬥部隊軍官表示，男性同僚營外聚餐會刻意排除女性，她們在人際互動中被疏離，執行任務時只能孤軍作戰，不僅工作更吃力，孤獨感也令人難受。
劉文指出，傳統陽剛職場的晉升不僅需要能力，還仰賴人脈與適應文化。她認為，軍中仍存在性騷擾文化，基層軍官的案件較易被通報與討論，但越到高階，因涉及更大權力，處理反而更被動。這種現象削弱女性對職涯前景的想像，「如果在現階段無法獲得平等待遇，為何還要追求晉升？」
開戰車的鄭宇君表示，自己在軍中未曾因性別遭不當對待，也未被限制職涯發展，但社會對女性角色的期待，仍讓她面臨抉擇。她坦言，當時曾在赴美受訓、接任教官與晉升連長，或選擇結婚、走向家庭之間做出選擇。
「連長要照顧一百多人，注意每個人的勤務、升遷和生涯規劃，還要兼顧短期和長期任務。如果同時結婚生子，心力會被分散，沒有後顧之憂，才能全心投入。」
鄭宇君說考慮到出國受訓機會難得，最後選擇了爭取機會，伴侶和家人也都支持她的決定。她認為其經歷能帶來正面影響，「有學妹告訴我，因為透過同學或新聞報導，看到我的努力而受到鼓舞，想朝裝甲兵這個方向努力。」
國防部《性別工作平等法》規定，軍官、士官、士兵均可申請育嬰留職停薪，並於2014年修正《陸海空軍軍官士官任官條例施行細則》，讓復職未滿一年者仍可列入晉任對象。
然而，研究發現，這些制度在實務上仍有困難，「中途離開」就難被培養為高階人力，女性軍人的職涯發展依舊受到傳統家庭角色期待與軍職強調忠誠度的限制。
謝昀希指出，軍人強調忠誠與「全心奉獻」，這與社會對女性角色的傳統期待——犧牲奉獻於家庭與母職——產生強烈衝突。她認為，女性在軍中必須更努力追求工作表現，並證明自己與男性同樣優秀，才能獲得認同。
「在軍中可以挑戰的空間不大，」她說，「有人會刻意挑戰，但方式通常保守。我以前的策略是讓自己表現得非常優秀，才能提出要求，用專業能力換取性別上的認同，慢慢挪移軍隊對性別的想像。」
女性在軍隊面臨的不平等與晉升受限，仍是全球普遍現象。聯合國數據顯示，全球國防高層男性占比高達97%，女性僅約3%，晉升障礙明顯。即使是不分性別徵兵的以色列，研究仍形容女性晉升困境不只是「玻璃天花板」，而是「水泥天花板」。
謝昀希認為，女性陸續進入軍隊是進步，但台灣高階女性軍官仍是極少數，國防部應更透明公布女性晉升現況與數據，並提出保障方案，「外界無法得知，就難以形成監督力量」。
「台灣面對持續中國軍事威脅的情況下，女性不能被排除在軍事人力外，」她指出，但環境若未能形成實質平等，仍會影響女性投入的意願。
學者劉文指出，國際軍隊的性別文化仍在挑戰與變革中。台灣強調性別平等，近年也面臨中國軍事擴張威脅，女性對軍事的關注明顯提升。一項統計顯示，台灣民眾有六成支持女性從軍。她認為，瑞典的徵兵制值得借鏡，該國採「去性別化」政策，男女一律徵招，不限軍種，跨性別者也不受限制，讓軍隊更能發展多元性別的想像。
其他人也在看
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 1 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊》向國會報告1.25兆軍費 賴清德首度鬆口：須達兩條件！
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（29）日出席《今週刊》論壇前受訪，被問及藍白立院黨團有意邀請他赴立法院進行國情報告，說明1.25兆國防特別預算與「2027中共武力犯台說」。賴清德鬆口表示，只要朝野黨團形成共識、程序符合憲政規範，他願意親自到國會，向人民說明國政方針與國防特別預算，並爭取國會支持。 國民黨、民眾黨立院黨團近期可望邀請總統赴國會就國防特別預算國情報告，國民黨更主張總統應說明預算規模來源與戰略需求。 總統府發言人郭雅慧昨（28日）表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。 賴清德今日特別受訪回應，強調兩條件「如果朝野黨團有共識」又「符合憲政程序」，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。查看原文更多Newtalk新聞報導2027中共犯台說惹議！藍白促總統國情報告 蔣萬安挺：本來就要講清楚賴清德赴立院說明國防特別預算？府：若朝野有共識可研議處理方式新頭殼 ・ 19 小時前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 1 天前
聖文森親中政黨勝選！台灣恐陷「斷交危機」？外交部回應了
台灣友邦恐再少一個？加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁27日舉行國會大選，外界原本看好掌權超過20年的友台總理龔薩福（Ralph Gonsalves）會繼續連任，結果卻大爆冷門，反倒是反對派「新民主黨」的傅萊德（Godwin Friday）宣布獲勝，且新民主黨立場親中，長期主張與台灣斷交。對此，外交部回應，我國駐聖國大使范惠君已於第一時間代表政府與人民向傅萊德總理及國會議員當選人表達誠摯祝賀。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 25 分鐘前
要不要都是你們！藍白邀賴清德立院報告 黃國昌卻只想質詢？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德提出8年1.25兆元軍購特別預算，國民黨透過臉書表示，應該兌現競選承諾，至立法院進行國情報告，民眾黨團副總召張啓楷也表示，隨時邀請賴總統來立法院，「只要他願意來」，總統府發言人郭雅慧回應，若未來立院朝野黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步的溝通，研議後續可行的處理方式。民視 ・ 3 小時前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
宏都拉斯總統大選變「外交戰」 台灣有望逆轉勝中國｜#鏡新聞
2023年與我國斷交的宏都拉斯，將在明天(11/30)舉行總統大選，目前有三位候選人的民調支持度，不分軒輊，其中兩人更宣布，如果當選後，將會和北京斷交、恢復對台邦交。目前民調領先的候選人，分別是前副總統納斯拉亞、和前首都市長阿斯夫拉，兩人挺台立場堅定，同時也希望深化與美國的關係。鏡新聞 ・ 20 小時前
1.25兆元國防預算 他問：能準時交貨嗎？
[NOWnews今日新聞]總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委洪孟楷28日在立院國是論壇說...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化 白委鬆口「有機會就爭取」
2026年台中市長選戰隨著時間逼近，戰火率先在藍營內部點燃。國民黨資深立委楊瓊瓔昨（28）日晚間正式對外宣布，將參與黨內初選，角逐台中市長寶座。白營佈局中台灣多年，立委麥玉珍今天（29日）也鬆口爭取「更上一層樓」，為這場中台灣關鍵戰役投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
終於點頭當台北市母雞？王世堅親自力挺「他」選議員 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導隨著時間越來越接近明（2026）年縣市長及縣市議員大選，各黨的多方派系及勢力，也已積極展開布局；例如民進黨立委王世堅，縱使已多次公開表態，無意角逐台北市長大位，但似乎仍自行扮演「母雞」角色，頻頻為即將參選市議員的子弟兵，如中山大同選區的賴俊翰、松山信義區的呂瀅瀅等人，大力拉抬聲勢。今（29）早他再次為賴站台，親自為其背書，甚至說，要將自己效力議會20年的經驗，傳承給這樣的優秀接棒人。王世堅受訪時說明，他跟賴俊翰及其家庭，是擁有「兩代交情」的好友；賴的父母親，與他保持友好關係逾30年，過去也曾在事業上合作過。他繼續說：「所以，我們彼此相知甚深，賴俊翰也是我從小看到大，在這樣的過程中，我好幾次親眼目睹他深受家庭教育影響，是一個非常善良、誠懇、溫馨、做事又認真負責的小孩」。「因此我就在想，當我進入立法院以後，在中山區這邊的棒子，應該就要交給賴俊翰來傳承」，王世堅說。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）他進一步表示，自己待在議會這麼久，對一件事情感觸很深，就是人類歷史的進步，通常都是因為有人敢提不一樣的聲音。例如科學領域，先後有萊特、愛因斯坦、牛頓，而政治同樣是如此，正因為我們能容許各種不一樣的聲音，所以台灣的民主政治發展，才可以像現在這樣如此成熟。王世堅續指，自己任職市議會期間，先後經歷馬英九、郝龍斌、柯文哲、蔣萬安等市長，「我從打馬、屠龍、一直到柯學家、後來成為『蔣師』，做了十幾年在野黨，認知到不一樣的聲音非常重要」。王世堅又說，如今民進黨在議會的席次也不斷式微，所以，讓不一樣的聲音能進入議會，顯得更加重要。因此他認為，一定要找接棒人，能傳承自己過去在議會的精神，要勇敢奮戰、給執政者當頭棒喝、發出不一樣的聲音，而身為政治新人、年紀也很輕的賴俊翰，就是一個好人選。「我相信，賴俊翰一定做得到，他的父親、家庭，曾給他很嚴格的訓練與要求；另，他在服役期間擔任海軍儀隊、為我們國家的付出比一般人多」，王世堅說。他還透露，賴俊翰還曾經連兩年，在忠烈祠、中正堂表演持槍、刺刀，這些都很有危險性、挑戰性，但最後都做到了、忍下來了。因此王世堅說，綜觀賴俊翰整段成長過程，感覺他很適合繼續來政治的領域，持續歷練茁壯；他也相信，賴絕對能為社會提出很多的好的建言，尤其是如何經營台北市政的部分。民進黨北市議員擬參選人賴俊翰。（圖／民視新聞）至於為何不斷表態無意選台北市長、但又自己當起「母雞」，拉抬新人聲勢？王世堅則回應說：「為國家、社會舉才人人有責啦！尤其，我當過那麼多屆議員，更深知推動市政建設時，監督責任非常重大；尤其，執政黨議員通常得配合市長及執政團隊的政策，所以監督就是在野黨的責任」。王世堅也感嘆，很可惜地，台北市自從陳水扁執政完以後，民進黨就一直是在野黨；但也正因如此，更必須將監督、提出不同的聲音，視為非常重要的任務。他直言說，台北市是我們台灣的首都，施政更需要議會的時刻監督、協助推動。「這部分我也是責無旁貸，所以我認為，應該將過去20年效力議會的經驗，繼續傳承給優秀的接棒人」，他說。原文出處：快新聞／終於點頭當台北市母雞？王世堅親自力挺「他」選議員 理由全說了 更多民視新聞報導高息第二名！00918本季配0.565元 最晚「這天」前須買進候選人喊和台灣建交！外媒曝宏都拉斯民意 北京恐「蝦忙」九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標民視影音 ・ 21 小時前
黃國昌竟打臉藍營？反對總統赴國會報告 竟嗆：自己開記者會就好
即時中心／高睿鴻報導面對中國武力威脅、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德近日震撼表態，提出政府有意擬定400億美元（約台幣1.26兆）特別預算，用來強化我國國防。雖然此舉獲大量民眾支持，卻也掀起政治風暴，尤其在野黨不斷提出質疑、甚至反對意見；國會國民黨團更要求總統，先為此前來國會專案報告。然而，近兩年不斷充當藍營盟友的民眾黨主席黃國昌，這次卻不同調，竟還嗆賴，「自己留在總統府開記者會就好了」。國民黨立院黨團書記長林沛祥昨（28）公開表示，賴應針對軍購預算及國安議題，赴國會進行國情報告。然而，黃國昌今（29）日受訪時卻回「毫無期待」，並表示，倘若賴清德來國會，只是片面進行個人政治宣傳，但沒有回答國會議員相關問題，這樣的宣傳沒有意義。他接著竟還嗆，「自己留在總統府開記者會就好了」。民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）黃國昌又稱，賴曾於2024年總統大選時，承諾不僅要到國會進行國情報告、且願意接受立委質詢；他進一步表示，雖然賴團隊後來澄清是「諮詢」而非「質詢」，自己卻依舊認為，總統2024年給出的承諾跳票了。「為何可以這樣跳票？等選上總統以後，才說只願意來立法院宣講、卻不願意面對問題；那我比較率直地講，如果是這樣的話，留在總統府自己開記者會就可以了」，黃國昌說。他接著表示，自己知道藍營及林沛祥等人，有提出這樣的想法，「但我可以很明確告訴大家，站在台灣民眾黨的立場，從來沒改變過要求賴清德先履行承諾的想法」。民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）另，針對總統府日前闢謠、澄清賴清德並未「證實」中國2027年將武統台灣，黃國昌則是重申，將事情說清楚講明白，是一個總統該做的事情。黃又說，總統應扮演安定民心的角色，別讓人民恐慌，因此應想辦法解決問題，而非製造更多問題。所以他稱，倘若賴的發言確實有造成民心動盪，出面說清楚也是有必要的。而黃國昌也建議，倘若賴真的認為，2027年中共有可能武統台灣，自己就會非常關心，我們已經花很多錢向美國軍購，那能否2027年以前全部交貨？會不會台灣人被當「盤子」，付了錢卻拿不到東西？原文出處：快新聞／黃國昌竟打臉藍營？反對總統赴國會報告 竟嗆：自己開記者會就好 更多民視新聞報導恐與江啟臣對決！楊瓊瓔宣布參選台中市長 盧秀燕回應了綠營宜蘭市縣議員初選結果出爐 「這位現任議員」意外落馬西班牙再現非洲豬瘟！應變中心：違規輸入豬肉最高處「這」刑期民視影音 ・ 15 小時前
「時力」現身高市議員選戰！黃晧芸︰評估選左楠
時代力量主席王婉諭與決策委員周偉航，昨晚在高雄舉辦宣講會、吸引滿場聽眾!時力高雄黨部主任黃晧芸當場宣告，評估投入下屆左營楠梓區議員選戰。來自嘉義的黃晧芸今年33歲、政治大學法律系畢業，因攻讀研究所而與港都結下深刻緣分，曾是前高市議員林于凱團隊，目前擔綱時力高市黨部主任。自由時報 ・ 58 分鐘前
誰來接棒盧秀燕 鄭麗文：以勝選為原則
台中市長盧秀燕明年任期屆滿，民進黨中央已提名立委何欣純角逐市長寶座，國民黨人選以立委江啟臣、楊瓊瓔呼聲高，但尚未定案。國...聯合新聞網 ・ 1 天前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 14 分鐘前