開戰！ 提案彈劾卓揆後 藍白擬「彈劾總統」

在野黨提案將卓榮泰移請監察院彈劾，並發話下一步將彈劾總統賴清德。（圖／TVBS）

對於立院三讀通過的財劃法，行政院長卓榮泰採取「不副署」手段，再掀朝野戰火。今天（18），國民黨、民眾黨就在立院司法委員會上，提案「彈劾卓榮泰」，並揚言要在全院委員會「彈劾總統」。因為即便藍白兩黨席次，未達「三分之二同意門檻」；一旦提案，總統仍得進入立院「列席說明」。

總統賴清德：「希望後續立法委員不分黨派，都能夠支持中央政府總預算的審議。」人在台南，總統賴清德，仍心繫，審查中的總預算，但被總統形容，「在野獨裁」的藍白兩黨，正打算對賴卓體制，吹起反攻號角。

民眾黨主席黃國昌：「依照憲法他(卓榮泰)沒有不副署的空間。」18號，立院司法委員會上，臨時提案要將「不副署」的，行政院長卓榮泰，移請，監察院彈劾，送大院表決過半，即通過。行政院長卓榮泰：「證明兩件事情，第一件，監察院在今年年初，雖然預算被大幅的刪減跟凍結，但至少沒有像大法官會議一樣，被整個喪失功能，第二個，沒有人可以獨裁，我也願意面對這樣子。」

被在野黨聯手提出彈劾案，行政院長卓榮泰處之泰然，因為這紙提案，屬於建議案，監察院大可不甩，況且在野黨對卓揆舞劍，實則意在總統。民眾黨主席黃國昌：「對賴清德進行彈劾的時候，賴清德依照立法院職權行使法，必須要來列席說明。」

因為按照，立院職權行使法，總統若被罷免，審查時，立院得邀請被彈劾人列席說明，屆時總統進入國會在所難免，就這麼剛好，18號午間，國民黨主席鄭麗文，也首度找來藍營立委，在中央黨部展開便當會。國民黨文傳會主委吳宗憲：「立法院的黨團，跟現在的黨中央，我們的溝通要沒有障礙，任何一種可能性都不排除。」

但要彈劾總統，依照規定需要經過，二分之一委員提議，這部分雖然藍白過半沒問題，表決時除非綠營倒戈，否則無法達到門檻的三分之二以上同意，況且，下一步還需要交由，憲法法庭審理，最後就算都通過，總統賴清德下台，也不會改選，將由副總統蕭美琴繼任。

國民黨發言人牛煦庭：「提出彈劾案是一種把話講清楚的方式，藍白之間要能充分對話溝通，整合最大戰力，所謂的反制措施才會有效。」在中央正面迎擊之後，在野黨也拋出風向球，謀定而後動。

