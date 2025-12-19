開戰！藍白提「彈劾總統」黃國昌喊：總統赴立院說明

國民黨、民眾黨立委，聯手宣布將提案彈劾總統賴清德。（圖／東森新聞）





府院聯手不副署財劃法，升高朝野對立局面，國民黨、民眾黨立委出招反制，藍白聯手宣布將提案彈劾總統賴清德，並聲請司法院大法官審理，但藍白意在警告執政黨，並趁勢凝聚民怨走上街頭。

府院聯手不副署財劃法，升高朝野對立局面，國民黨、民眾黨立委出招反制，直球對決，現場放置總統賴清德照片，對他提出彈劾案。

立院黨團總召傅崐萁：「賴清德已經稱帝，賴清德已經完全不在乎全國的民意，猶比過去的曹錕，猶比過去的袁世凱，更為惡質。」

廣告 廣告

立院黨團總召黃國昌：「誰允許他毀憲，誰允許他如此專斷、專制。」

只是，彈劾總統門檻極高，全體立委須三分之二決議，大法官現有總額三分之二以上同意，同意人數最少不得低於9人。藍白深知過關機率渺小，意在邀請賴清德到全院委員會說明，並順勢凝聚民怨，就盼這股能量在全台遍地開花。

立院黨團書記長羅智強：「建請立法院舉辦彈劾公聽會，台灣人民守護憲法，人人有責。」

總統府發言人郭雅慧：「在憲法上，立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡的，任何只要是合乎憲政體制，我們都會給予尊重。」

朝野火車對撞，藍白不滿行政權凌駕立法權，已到忍無可忍地步。最新民調顯示，39％民眾支持卓榮泰不副署，43％反對，不支持者比支持者多3.6個百分點。

立院黨團書記長羅智強：「你要透過毀掉中華民國憲政，成就你當中華民國大皇帝的獨裁之夢嗎？他又首創了所謂在野獨裁，滑天下之大稽名詞。」

大罷免過後，立法院依舊是朝野攻防的主戰場。

更多東森新聞報導

彈劾系統破300萬人數！網曝1致命bug：習近平也能連署

新／表決通過！ 立院確定延會到明年1/31「無縫接軌」下會期

藍白聯手彈劾賴清德！總統府：合乎憲政體制會予以尊重

