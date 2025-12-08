開戰？謝龍介揭陳水扁開節目內幕：英系反擊

▲前總統陳水扁傳將開新節目，他近期更表態力挺民進黨立委陳亭妃，期待台南誕生第一位女市長。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

[NOWnews今日新聞] 前總統陳水扁近日傳出即將和《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》，預計明年初開播，引發熱議，更遭抨擊違反台中監獄保外就醫的「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」的4不原則。對此，國民黨立委謝龍介昨（7）日表示，陳水扁一定是在氣總統賴清德什麼事，故意和他對立，而且《鏡電視》後面是英系，這裡面有很多好戲可以看。

謝龍介昨開直播表示，陳水扁是在向賴清德挑戰，不知道清德兄會怎麼想？蔡英文當總統的時候，阿扁還很謹慎，要去參加什麼集會、是否上台演講等，都十分斟酌，但現在賴清德當總統，阿扁好像沒在理他，你高雄挺姓賴的，我就挺姓邱的；台南挺姓林的，我就挺姓陳的，故意跟賴清德對立，這有好戲可以看。

謝龍介提到，阿扁為何要去《鏡電視》？因為《鏡電視》後面是英系；為何讓阿扁主持？是要對抗誰？這裡面有很多精彩好戲。蔡英文時期，阿扁還會裝一下，但現在賴清德時期，他就不演了，笑他不敢抓他進去關，因為關他也沒道理。

謝龍介認為，賴清德擔任台南市長時，曾發動議會提案要求特赦阿扁，當時有拿給他簽，但他沒簽，他說特赦不是不能討論，但要跟台灣人道歉、錢要還，有查到的交回來，這樣特赦才有天理。

謝龍介也說，賴清德一定有答應阿扁什麼，所以現在阿扁很氣，事情可能不但沒處理，還發動民進黨團修排黑條款，導致陳致中不能參選，阿扁怎能不氣？還跑上凱道說要釋憲。

