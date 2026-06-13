開戶免跑分行拿大禮 居然給行李箱拖輪包

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開戶不用跑銀行，下載網銀APP就能快速線上開立數位帳戶，還能獲得各樣好禮。樂天銀行搶攻年輕族群，開戶後綁定指定行動支付消費即贈SNOOPY拖輪包。台新Richart帳戶新戶輸入專屬代碼後免消費即贈200元「用戶禮」。聯邦New New Bank、遠銀Bankee、臺企銀Hokii帳戶都針對新戶送出50元好康。王道銀行開戶後刷卡消費滿額贈行李箱。

純網銀樂天銀行沒有實體分行，所有金融服務都在線上完成。鎖定年輕用戶力推優惠好康，即日起至8月底，下載樂天銀行APP完成開戶，並在推薦序號中填入「CARDU」，開戶後次月10日前將帳戶綁定樂天銀行APP內的Pi拍錢包、街口支付、全支付、icash Pay或悠遊付，累積付款滿3次，就能獲得「SNOOPY拖輪包」。

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台新銀行Richart數位帳戶近期釋出不少優惠，像是美元定存3個月享5.5%優惠利率，6個月、12個月的年利率也有4.6%、4.3%，匯入金額達2,000美元，次月還享200元收款手續費優惠。6月底前新戶加入服務，輸入專屬代碼「2026CARDU」後，登入APP就贈「200元現金」。

聯邦New New Bank同樣主攻年輕新戶，6月底前透過特定網頁開立數位帳戶，成功開戶就能領到50元超商即享券，可任選7-ELEVEN或全家便利商店使用。遠銀Bankee數位帳戶強調「社群」，存款利率依社群人數增加而提升，今(2026)年底前透過指定連結開戶，拿50元超商即享券。臺企銀新戶透過專屬連結開立Hokii帳戶，同樣有50元超商券入袋。

王道銀行祭出新戶系列優惠，6月底前上網開戶，存款10萬元內享8.8%優利，超過10萬元也有最高2.1%專案利率，取得簽帳金融卡後綁定指定行動支付，消費均加贈5%現金回饋，每人最高贈500元，選擇O! Range Card簽帳金融卡，開戶後45天內刷滿8,000元加贈「O! Range Glow 20吋飛狼行李箱」。

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