一開房無敵海景！開箱「1955 東京灣」飯店

「1955 Tokyo Bay by 星野集團」房間擁有超大落地窗可看到海景。

[NOWnews今日新聞] 想要一出房門，就能看到一望無際的大海，或是在東京迪士尼玩累了，盡快回到舒適又便利的房間享受。而星野集團以「1955年代」美國為主題的房間，就能滿足這趟旅程！不只是大部分房間都有面向大海的落地窗，且無論是好友、家人等，2、4、6人的房型都能住在一起。

「1955 Tokyo Bay by 星野集團」是一間以1955年代的美國為主題、主打追求便利、舒適的主題樂園之旅的飯店，也是星野集團位在千葉縣的第一家設施，於2024年6月20日開幕，概念是以「OLDIES GOODIES」，意指「懷舊而美好」。

1955年是世界上第一座迪士尼樂園建成的年份，星野集團的飯店室內設計主題就是呈現那個年代的美國氛圍。

幾乎每間房都擁有超大落地窗，面向超美大海。

幾乎每間房都有海景落地窗 躺著也能看海放空

星野集團提到，在1955 東京灣，2、3、4、6人的房型都有，其中最受歡迎的是4人房。而房間內除了所有擺設一應俱全，包括廁所及衛浴空間採取乾濕分離，且也有浴缸，還貼心提供化妝水、乳液、沐浴乳等。

另外，幾乎每間房都擁有超大落地窗，讓你不論是走進房間或是從床上醒來，甚至是想要躺著發呆，都能面向超美大海，心情也變得愉悅。

飯店也提供旅客早晚可方便享用的現做美食餐廳，還有24小時自由使用的公共空間「2nd Room」。而這更是到訪過1955 東京灣 by 星野集團的旅客最喜歡的地方之一，因為裡面備有1955年左右在美國流行的中世紀風格桌椅、可脫鞋放鬆的休憩區。

24小時自由使用的公共空間「2nd Room」以美式風格為主題。

「2nd room」旁的「Food & Drink Station」是24小時營業，店內備有零食、麵包、杯湯等簡單輕食。

24小時「2nd Room」超受歡迎 大人放鬆、小孩放電

可拉上簾子變成半開放式空間的座位、旅客們都可以依照喜好選擇喜歡的位置休息。空間更設有溜滑梯、復古木馬等兒童區，大人能好好休息、小朋友也可盡情玩耍。

1955東京灣也將在今年1月15日至3月31日期間，以繽紛美式糖果作為主題，且3至4個月會更換一次風格的「2nd room」，是會跟著迪士尼樂園的時間，一起更新，像是聖誕節、萬聖節等。

「2nd room」旁的「Food & Drink Station」是24小時營業，可隨時購物。店內備有零食、麵包、杯湯等簡單輕食，想簡單吃一點東西時非常方便。旅客可購買啤酒、葡萄酒與小點心。

「2nd room」提供各式各樣旅客放鬆的休憩區。

餐廳部分，「Restaurant」提供日式與西式自助餐，且自早上6點開始營養，其中最推薦的是美式經典「魯本三明治」以燻牛肉、炒高麗菜與巧達起司夾成，鐵板上以奶油煎至香脆，受到不少人喜愛。

1955東京灣不只提供完整的內部設備，周邊除了飯店1樓就有便利商店外，還有可免費搭乘的接駁巴士，提供時刻表給旅客參考。而目的地包括東京迪士尼、30分鐘可抵達；或JR京葉線「新浦安站」，只要10分鐘、無須預約就可免費搭乘，從飯店到東京車站也只需約半小時就到。

1955東京灣飯店周圍被海包圍，走到飯店的各處都能看到海。

