開房門倒垃圾 竟遭綑綁搶劫 女租客驚魂

新北市中和一名男子因為拖欠房租被趕走，結果他竟趁隙偷溜回套房睡一晚，準備離開時發現女租客開門，竟持刀闖屋搶劫，同棟住戶透露，他曾經是廚師卻因為車禍導致無法上班，行為舉止怪異，這回假裝回家搬東西，結果竟對女租客下手。

這名楊姓嫌犯曾在新北市中和水源路租屋長達三年，原本是一名廚師，生活看似正常。同棟住戶表示，這名男子平常會與人打招呼，曾經當過義交，但後來行為變得怪異，「感覺就是沒有精神，走起路來跟一般人不太一樣」，懷疑他可能有吸毒情形。

根據調查，楊姓男子疑似在一年前發生車禍後就無法繼續工作，因為缺乏收入來源而開始拖欠房租。同棟住戶證實他「繳不起房租」，最終在10月底被房東趕走。雖然搬離了住處，但他的行囊仍堆放在原租屋處，而他則在中和區四處閒晃，有時甚至睡在超商。

中和所所長陳則佑表示，嫌犯是趁一樓大門沒有關閉的機會進入大樓，由於房東因需要搬運物品而未更換密碼鎖，他便利用這點進入自己原本承租的房間。由於該房間尚未出租給新房客，他得以在裡面待上一夜，並在隔天早上離開時恰巧遇到被害人而實施搶劫。這處分租套房共有四戶住家，除了一樓大門外，四樓還需使用密碼鎖才能進入，住戶原本以為安全有保障，沒想到犯案者竟是對環境熟悉的前租客。

