開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

首次上稿 02-04 03:07更新時間 02-04 06:04〔國際新聞中心／綜合報導〕美國中央司令部(CENTCOM)3日指出，1架伊朗無人機在阿拉伯海(Arabian Sea)上空，逼近美軍航空母艦「林肯號」(USS Abraham Lincoln)，遭美國海軍戰機擊落。中央司令部透過電子郵件發布聲明指出，這架無人機以「具侵略性」方式逼近林肯號，而且「意圖不明」。儘管在國際水域執勤的美軍部隊已採取「降溫措施」(de-escalatory measures)，該無人機仍持續朝航艦方向飛行。美軍證實，執行擊落任務的是1架隸屬於林肯號的F-35C戰機。事發當時，林肯號正航行於距離伊朗南部海岸約500英里(800公里)處。該架被擊落的無人機型號為「見證者-139」(Shahed-139)。中央司令部發言人霍金斯上校(Capt. Tim Hawkins)在聲明中指出，該架F-35C戰機為了自我防衛，並保護航空母艦及艦上人員，擊落這架伊朗無人機。聲明強調，此事並未造成任何美軍人員受傷或裝備損毀。美軍指出，這起擊落事件發生後數小時，伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)也在荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)，騷擾懸掛美國國旗、由美籍船員駕駛的油輪「史甸納帝國號」(Stena Imperative)。據稱當時有2艘伊朗艦艇及1架「遷徙者」(Mohajer)無人機，以「高速」逼近，並威脅要登船扣押這艘油輪。對此，美國海軍飛彈驅逐艦「麥克福爾號」(USS McFaul)在空軍支援下做出回應，為該油輪護航，目前已「安全前行」。美國總統川普曾表示，華府希望能與德黑蘭「解決問題」(work something out)，但也警告若無法達成協議，「將會發生糟糕的事情」。伊朗方面則堅持尋求外交途徑，但也承諾將對任何侵略行為做出果斷回應。

