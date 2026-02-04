開打前奏？伊朗無人機逼近美航艦遭擊落

▲美國軍方3日表示，一架伊朗無人機「具侵略性地」逼近位於阿拉伯海的美軍航艦「林肯號」，隨即遭到F-35C匿蹤戰機擊落。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國軍方3日表示，一架伊朗無人機「具侵略性地」逼近位於阿拉伯海的美軍航艦，隨即遭到F-35C匿蹤戰機擊落。衝突發生之際，正值外交官員正努力促成美伊核武談判，白宮隨後表示，相關軍事事件不影響外交節奏，美伊官員間既定會談仍將依原計畫進行。

根據路透社、法新社等外媒報導，美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（Tim Hawkins）指出，當時1架伊朗「夏德-139」（Shahed-139）無人機以「意圖不明」的姿態飛向位於阿拉伯海的林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦，最終被F-35C匿蹤戰機擊落，整個過程中未對周邊船艦造成進一步風險。

霍金斯強調：「林肯號起飛的一架F-35C戰機出於自衛，並為保護航母及艦上人員而擊落了該架無人機。」他補充說，這起事件未造成美軍人員受傷或美方設備受損

伊朗駐聯合國代表團拒絕置評。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）則稱，一架在國際水域飛行的無人機失去聯繫，但原因不明。

此次衝突發生之際，外交官員正努力促成美伊核武談判，而美國總統川普（Donald Trump）則警告，隨著美國戰艦向伊朗進發，若無法達成協議，「壞事」恐將發生。受此消息影響，原油期貨價格每桶上漲超過1美元。

白宮白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）「預計本週稍後與伊朗舉行會談，這些會談仍按原定計畫進行。」她強調，美方並未因這起空中事件調整政策方向，華府處理安全威脅的同時，也會持續推動既有的外交安排。

區域背景與談判壓力

「林肯號」航母打擊群是美軍近期在中東集結的最顯眼戰力。此次兵力部署源於上個月伊朗國內對反政府示威的嚴厲鎮壓，該次動亂被視為 1979 年革命以來最嚴重的境內衝突。

川普自重返白宮之後，，持續對德黑蘭施壓，要求其在核協議上做出讓步。他上週曾表示伊朗正在「認真談判」，而伊朗高級安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）也證實談判籌備工作正在進行中。

另一起衝突：伊朗快艇騷擾美國油輪

就在擊落無人機事件發生數小時後，霍爾木茲海峽又發生了另一起海上對峙。

據美軍透露，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的部隊騷擾了一艘懸掛美國國旗、由美國船員駕駛的商船「Stena Imperative」號。

霍金斯指出：「兩艘革命衛隊快艇與一架伊朗『莫哈傑爾』（Mohajer）無人機以高速逼近該油輪，並威脅要登船強行扣押。」

海事風險管理公司Vanguard指出，伊朗船隻曾命令該油輪停機並準備接受登檢，但油輪並未配合，而是加速航行、繼續原定航程。隨後，正在附近作業的美國海軍驅逐艦 「麥克福爾號」（USS McFaul）趕到現場提供護航。

霍金斯表示，局勢隨即降溫，該美國油輪目前正安全航行中。

