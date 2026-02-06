「開拓動漫祭46」登場 逾千同人社團參與

記者李佩玲／臺北報導

「Fancy Frontier開拓動漫祭46」昨起一連3天在臺北花博爭艷館登場，集結逾千個同人社團參與，展出涵蓋原創與二創動畫、插畫、小說等作品，以及琳琅滿目的相關周邊商品；活動也邀請日本超人氣動畫歌姬、Cosplayer、虛擬歌手等與粉絲近距離互動，預估將有8萬人次參觀。

開拓動漫祭46共吸引超過千個同人社團參展，現場展出作品豐富多元，涵蓋各式原創或二創的漫畫、動畫、小說、插畫等作品，還有延伸出的相關角色IP周邊商品，如明信片、海報、貼紙、壓克力吊飾、立牌、公仔、帆布環保袋、手機架、馬克杯等，琳琅滿目，兼具實用性與收藏價值。

活動也邀請多位日本超人氣嘉賓來臺與粉絲近距離互動，包括纖細透明感美聲Vtuber虛擬歌手HACHI舉辦「RK Music HACHI Mini Live」；《Re：從零開始的異世界生活》歌姬鈴木このみ舉辦「Mini Live & Stage Event」；Cosplayer東雲うみ舉行的「Special Talk Show」等，吸引不少動漫迷前來朝聖。另外，場外也規劃第14屆「開拓極短篇原創大賞」作品展出，透過展覽形式呈現創作者的原創成果，讓更多讀者近距離認識作品與創作者。

現場展出不少原創漫畫、插畫、小說等作品。（記者李佩玲攝）

相關周邊商品吸引不少粉絲目光。（記者李佩玲攝）