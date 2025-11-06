開拓國際空間 林佳龍：外交部與運動部將成最佳隊友

為積極推動「運動外交」，外交部長林佳龍5日與運動部長李洋召開雙部長會議，決議強化邦交國運動交流、國際重要運動賽事協作機制、協力推動運動平權等第一階段合作重點，林佳龍並強調，外交工作講求團隊合作，相信外交部與運動部將成為彼此最佳隊友，一起為台灣打拚。



外交部長林佳龍上任後推動總合外交，主打「部部都是外交部」理念，至今已與文化部長、衛福部長、農業部長、教育部長會談，而這次會晤運動部長李洋則是第5場雙部長會議。

林佳龍在臉書貼文表示，台灣的外交和運動是最能團結國人、激勵人心的力量，但也同樣容易在國際場域遭受打壓與不平等待遇，但仍在外交前線或競技賽事場上展現「尚勇」的台灣韌性與運動家精神，努力為台灣、為國家打拚，開拓更寬廣國際空間，也讓世界看見台灣。

林佳龍指出，外交、運動雙部長會議認同現在是以「運動外交」走向世界的最好時機，並在賴清德總統「以運動壯大台灣」、以「價值外交」走向世界的政策願景基礎上，提出多項雙部會合作計畫，希望透過外交與運動的資源整合，深化我國和友邦及理念相近國家的連結跟合作關係。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)林部長指出，相信未來兩部能組成「運動外交最佳協作聯隊」(Team of Teams)，以團隊精神共同為台灣的運動外交打拚。』

林佳龍表示，雙部會合作計畫將具體落實在「太平洋3友邦運動人才培育計畫」，內容是協助帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島發展優勢運動項目，並派遣我國教練協訓及移地訓練；還有接下來將登場的2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運以及其他重要國際賽事，雙部會也會成為選手的堅強後盾，提供必要協助與加強國際宣傳來行銷台灣；另將持續推動運動平權，讓台灣的聲音被更多人聽見。