開拓清真市場！雲林農產前進波灣國際食品展

▲雲林農產前進2026年波灣國際食品展，縣長張麗善到場。（圖／雲林縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 雲林縣政府近日以「雲林良品」品牌前往杜拜參加中東地區規模最大的波灣食品展（Gulfood），縣長張麗善特地帶領團隊，在駐杜拜辦事處長陳俊吉陪同下，前往現場為參展業者加油打氣，希望透過國際專業展會平台深化與國際市場接軌，為雲林農產品拓展海外通路奠定關鍵基礎，展現雲林農業邁向國際化的具體行動力。

波灣食品展訂於1月26日至30日在杜拜世博城舉辦，依據杜拜主辦單位表示，本次共有195國、8,500家廠商參展。

雲林縣府指出，雲林是農業大縣，農業產值一年高達948億，主打「雲林良品，必屬精品」，在台灣已超過1.2萬個行銷點，並積極開拓海外市場，不只日本、韓國、新加坡、馬來西亞，今年更進軍波灣食品展，展現布局世界的決心。

張麗善表示，波灣地區為全球食品貿易與高端消費的重要樞紐，亦是清真食品與農產進口需求成長最快速的市場之一，此次雲林縣以「雲林良品」品牌做為參展主軸形象，重點展出具外銷潛力的生鮮蔬果及雞肉加工製品、各類常溫及冷凍產品，希望向國際買主展現雲林食品產業從原料到加工的整合能力。

張麗善指出，此次參展業者之一為在地深耕農產加工產業多年的知名畜禽產公司「元進莊」，他們長期以台灣在地農產品為核心原料，結合現代化加工製程與嚴謹的品質管理體系，成功打造具市場辨識度之農產加工產品，是雲林農業由「產地優勢」逐步邁向「品牌輸出」的重要代表。

此外，參展的還有西螺在地業者「宜捷威科技股份有限公司」，其長期經營東南亞外銷市場，近年來與縣府合作已在星馬等地站穩腳步，穩定出口雲林及國產生鮮蔬果，今年更積極拓展中東市場，希望能夠更進一步擴大版圖，將國產優質產品外銷到中東地區。

此次配合雲林縣政府前往波灣國際食品展的，還有這幾年在縣府積極輔導之下，也取得清真認證的瑞春、丸莊醬油及鈺統食品、富懋食品、台旺食品、弘揚食品等，除了取得清真認證之外，穆斯林友善的食品也有很大的市場。

農業處長魏勝德表示，參與波灣食品展不僅是產品曝光，更是與國際市場建立長期信任與合作關係的重要過程。縣府將持續扮演產業後盾角色，協助業者強化國際認證、深化品牌行銷策略並促進通路媒合，支持在地優質企業穩健進軍中東及其他國際市場，擴大雲林農產品的全球能見度，讓「雲林良品」成為台灣農業走向世界的重要代表。

