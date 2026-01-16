開拓眼界 越南王帶孩子見高官豪商

富美鑫控股集團總裁丁廣鋐談起父親、有「越南王」之稱的丁善理，直言其教育方式，對子女後來經營事業幫助很大。（王莫昀攝）

有「越南王」之稱的丁善理家族，以富美鑫集團關聯企業返台成立和倫開發在台中大肚山推出的百億大案「富域里山」，同時，由第二代總裁丁廣鋐接手，集團版圖已橫跨科技、金融、產壽險、證券、餐飲、加工區、發電廠、不動產開發與辦學等，為越南名列前茅的大企業。不禁令外界好奇，丁善理由陸軍官校畢業從事軍職到跨入商界的傳奇人生。

丁廣鋐表示，父親一輩，因為家裡很窮，男生都去當兵，他父親也不例外，報考陸軍官校，由於成績優異，軍方保送他到美國喬治亞接受遊騎兵特種部隊訓練，回國後考上國防公費，到哥倫比亞大學研究所主修電機，畢業後就回台在官校教書，負責訓練特種部隊。

丁廣鋐表示，當年國軍一度打算反攻大陸，而父親訓練的特種部隊，正是第一批上戰場的部隊，當時父親和學員都覺得回不來了，雖有人暗夜哭泣，父親卻十分從容，但家裡人還是會擔心，還好最後反攻計畫取消。惟仗不打了，父親覺得再當兵沒意思，30歲時離開部隊，決定從商，那時經評估，覺得塑膠業發展不錯，決定開公司專做窗簾、桌巾，那時父親總是騎著機車四處開拓市場，不料做沒多久，就因搶了當時塑膠大廠華夏海灣很多單子，華夏海灣董事長親自登門造訪，發現丁善理只是一人公司，兩交談後，十分欣賞其見識，立刻網羅到公司當廠長，後來還一路拔擢。

1988年政府鼓勵南進投資，丁善理到各地尋找投資機會，最後決定前進越南。只是與一般企業關心可投資哪些項目不同，他先問越南政府需要什麼，得知亟需外匯跟工作機會後，丁善理決定將台灣加工出口區的模式引入越南，建立加工區。

後又因應缺電，在當地蓋電廠，並在配合越南政府發展胡志明市下，興建道路，在道路兩側興建房子銷售給當地人。不論是加工區或是電廠等建設在當地都廣受好評。

談起傳承，丁廣鋐透露，父親出去開會或談生意，多會帶著孩子同行，有一次父親代表公司到香港李嘉誠辦公室開會，那時他才10歲，還有次父親去見越南總理，也帶他一起去。

「爸爸認為眼界很重要！」丁廣鋐說， 因此父親談生意多會帶著小孩一起去，不僅去看成功的公司，也看經營不善企業，感受一下氣氛，對他們後來接班影響很大。