開拖拉機上街！ 反對歐盟新協議 比利時7000農民激烈抗議

比利時布魯塞爾街頭，爆發大規模抗議事件，因為歐盟計畫與「南方共同市場」簽署貿易協定，引發比利時農民強烈反彈。。為了避免情勢惡化，歐盟宣布協議將延後到明年1月再簽署。另一方面，面對俄羅斯威脅升高，歐盟東翼8國，首度在芬蘭召開領袖會，達成強化防禦合作的戰略共識。

比利時布魯塞爾街頭爆發大規模農民抗議事件，超過 7000 名農民因歐盟計畫與「南方共同市場」簽署貿易協定而上街示威，擔憂此協議將嚴重影響農產品價格與市場。場面混亂，有人開著拖拉機圍警、破壞建築，警方出動大批警力鎮壓。為避免衝突惡化，歐盟宣布將協議簽署時間延後至明年 1 月。同時，面對俄羅斯威脅升高，歐盟東翼 8 國在芬蘭召開首次領袖會議，達成強化防禦合作的戰略共識。

比利時布魯塞爾街頭近日宛如戰場，大批農民衝上街頭抗議，有人試圖打破玻璃、破壞大樓，更有人開著拖拉機包圍警察並狂按喇叭示威。警方則出動大批警力鎮壓，場面十分混亂。這場抗議活動吸引了超過 7000 名農民參與，他們強烈反對歐盟計畫與南方共同市場簽署的貿易協定，擔心協議會對農產品價格和市場造成重大衝擊。

巴西總統魯拉表示，南方共同市場百分之百願意簽署這項協議，並認為這項協議對歐盟比對南方共同市場更有利。然而，為了避免衝突進一步惡化，歐盟已宣布將延後簽署時間至明年 1 月。南方共同市場由南美洲多國組成，過去 25 年來一直在與歐盟爭取合作，希望建立全世界最大的自由貿易市場。若協議通過，意味著雙方將逐步取消幾乎全部商品的關稅。

另一方面，面對俄羅斯日益嚴峻的威脅，歐盟東翼 8 國首度在芬蘭召開領袖會議，達成加強防禦合作的共識。烏克蘭總統澤倫斯基也前往布魯塞爾參加另一場歐盟峰會，討論是否使用凍結的俄羅斯資產來支援烏克蘭。這些會議顯示出歐洲各國正積極尋求應對俄羅斯威脅的策略與合作方式。

