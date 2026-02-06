開搶上億遺產？時尚老佛爺遺囑指定留給愛貓 神秘人突現身提異議

綜合外媒報導，已故時尚傳奇「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）留下的龐大遺產，近日再度掀起波瀾。這位2019年因病辭世、享壽85歲的設計大師，生前名下財產估計高達2.3億美金（約新台幣72億元），原本幾乎全數留給身邊親近人士與愛貓，如今卻傳出遺囑遭人提出法律挑戰，讓多年未往來的血親家族意外重返檯面。

外媒指出，拉格斐於2016年4月完成的遺囑，近日被一名身分未公開的關係人提出異議，正式進入法律程序。若法院最終裁定遺囑無效，依照法國繼承法規定，其遺產將改由法定繼承人分配，等同為原本被完全排除在外的外甥、外甥女們打開爭產大門。

事實上，拉格斐終身未婚、膝下無子，兩名姊妹克莉絲汀（Christiane）與提亞（Thea）也早已先他離世。若遺囑被推翻，受益者將是姊妹的子女，包括旅居美國多年的外甥與外甥女，以及現年82歲的外甥女舒倫堡女伯爵（Thoma Gräfin von der Schulenburg）。

外媒指出，克莉絲汀於1950年代移民美國，定居康乃狄克州並育有4名子女，其中一子早年因車禍身亡，其餘子女如今皆可能成為潛在繼承人。儘管家族關係疏離，拉格斐仍曾於1992年親自為其中一名外甥女設計婚紗。

不過，拉格斐與家族的疏遠早已不是新聞。外媒透露，他自1974年後便未再與姊姊見面，且在2023年以他為主題的紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）中，家族成員也未受邀出席。有家族成員甚至曾公開表示，雙方多年毫無聯繫，即便獲得遺產也未必會接受。

依照原遺囑內容，拉格斐將大部分財產留給他口中的「真正家人」，包括多年貼身助理塞巴斯汀・瓊多（Sébastien Jondeau）、教子哈德森・克羅尼（Hudson Kroenig），以及兩名與他關係密切的男性模特兒。

至於外界最關注的，莫過於拉格斐生前極度寵愛的愛貓「Choupette」。他曾表示，自己不僅會讓寵物貓同桌用餐、睡在枕頭間，甚至還會讓牠使用平板電腦。消息人士指出，由於拉格斐早已為愛貓妥善安排後半生，包含預留約150萬美元（約新台幣4755萬元）資金與專人照顧房產，因此即便官司開打，這位「時尚圈最富有的貓」或許可以繼續牠奢侈的生活。

此外，拉格斐遺產目前仍面臨另一項隱憂。外媒指出，法國稅務機關正調查他生前主要居住地是否實際位於巴黎而非摩納哥，若調查屬實，恐涉及高達2000萬至5000萬美金（約新台幣6.3億至15億元）的補稅問題，為這場遺產風波再添變數。

