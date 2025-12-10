開搶！ 超商＋航空聯名推「飛機杯塞」 網炒價破千元

星宇和7-11聯名推飛機杯塞，網路炒價一組破千元。（圖／TVBS）

星宇和7-11聯名推飛機杯塞，網路炒價一組破千元。（圖／TVBS）

航空公司與超商聯名推出的飛機杯塞，今天（10日）在市場引發搶購熱潮，特別是全台首架A350-1000碳纖維塗裝的款式最受歡迎。這款限量商品在開賣當日就迅速銷售一空，隨後在網路平台上出現炒價現象，價格甚至飆破千元。除了杯塞外，航空公司的各式週邊商品，如特殊塗裝飛機模型、機上餐車、復古制服空服員公仔等，都成為航空迷熱衷收藏的對象，不僅具有紀念價值，長期保存後更可能增值。

航空公司與超商聯名推出的四款飛機杯塞，在今日開賣後立即引發熱烈討論。這些造型可愛的杯塞包括全台首架A350-1000碳纖維塗裝款、擁有流線外型的A350-900、被稱為「海豚機頭」的A321neo，以及搭配圓潤有力引擎的A330neo。其中，A350-1000作為長程旗艦霸主，更是收藏家們的首選目標。

這些限量杯塞的購買方式為消費者購買精品咖啡任兩大杯再加9元即可獲得，但許多店鋪在10日開賣後就已售罄。隨後網路上出現炒價現象，有網友喊出一組四隻1000元的價格，在蝦皮平台上甚至有人開價1800元高價出售，希望吸引粉絲購買。

李小龍彩繪機和BELUGA大白鯨夯賣。（圖／TVBS）

除了杯塞外，航空公司推出的各種週邊商品也深受歡迎。在機場的週邊商品店中，各式飛機模型琳瑯滿目，包括香港玩具公司製作的李小龍80週年彩繪機、印尼嘉魯達航空推出的皮卡丘寶可夢彩繪機，以及空中巴士官方運輸機BELUGA大白鯨等特殊款式。其中BELUGA大白鯨剛推出時，一週就能賣出4台。

許多民眾表示，他們偏好收藏飛機模型，因為這類商品具有紀念價值，且不像衣服等物品容易損壞。旅遊達人兼航空迷傑西大叔分享了他的收藏，包含特殊塗裝飛機模型、機上餐車、復古制服空服員公仔、不同年代航空公司撲克牌，以及飛機蒙皮鑰匙圈等多種珍藏。傑西大叔表示，他沒有特別計算這些收藏品的價值，但知道航空圈中有人會專門準備房間來收藏這些特殊物品。

航空迷收藏，特殊塗裝模型和飛機蒙皮鑰匙圈。（圖／TVBS）

對航空迷來說，這些特色航空週邊不僅掀起話題，更具有特殊意義，成為他們珍視的收藏品。

