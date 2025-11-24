開搶！「鬼地方」作者陳思宏返回彰化家鄉開講 意外讓「它」暴紅

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化永靖出身的旅德作家陳思宏，返鄉在彰化市光復路的金石堂開講造成大爆滿，以受邀演講方式來跟彰化最後一家金石堂告別，強調他會永遠記得他與員林還有彰化金石堂的回憶，而他的臉書貼文也讓金石堂光復店推出的告別帆布袋暴紅，許多人都說，這買的是青春與回憶！

彰化市金石堂陪伴彰化人19年的歲月，原本因租約到期只營業10月底，後來延長到明年1月5日，這也是彰化縣最後一家金石堂。陳思宏受邀演講，也舉辦他自稱荒謬的抽獎活動，也意外讓這款告別帆布袋曝光。

許多彰化人一看到「金石堂光復店19年」、「2006-2025」，以及帆布袋上的書局建物外觀，所有與書局過往的點點滴滴全都回來了，有人沒有抽獎拿到，得知會員可以單筆消費滿2000元，就有機會贈送光復店的限定紀念袋，全都卯起來買書，有人更是直接拿著紀念袋給陳思宏簽名。

陳思宏說，他覺得這個紀念袋真的是誠意滿滿，他也很喜歡這個滿額禮袋子。他能用演講方式來告別彰化最後一間金石堂，他想說的是，就算大眾會遺忘書局，但他記得他的員林金石堂，他的彰化金石堂，以及後來千百個接納他的書店。

陳思宏表示，他在念彰化高中時期，最常到彰化火車站前的金石堂看書，幻想有天書店會賣他的書，如今他實現夢想，還在彰化金石堂結束營業前受邀演講「在小說裡告別彰化」，真實人生則是在演講中，有機會向彰化金石堂說「掰掰」。

