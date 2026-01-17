開搶10個月年終！虎航招募今登場 1200人僅2.5%錄取率

【記者莊偉祺／台北報導】近日傳將發放高達10個月年終的虎航，今日2026年首場客艙組員招募初試登場，1200人搶僅有2.5%錄取率！同時，虎航今年正式實施「每年7日福利補休假」等制度。

今（17日）虎航舉行2026年首場客艙組員招募初試，這次招募共預計錄取60名生力軍，自去年底開放報名以來，兩週便吸引近2400人投遞履歷，經初步書面資料篩選後，今日約有1200名應試者進入初試階段，爭奪僅有2.5%的錄取門檻。

虎航說明，今日的初試現場，應試者須先進行脫鞋摸高測試，接著進入團體面試。面試過程除了要求考生朗讀中、英文短文以評估語言口條與台風穩定度外，考官也特別觀察求職者在團體互動中的抗壓性與臨場反應。

通過今日初試的應試者，後續仍有複試，屆時考官將針對個人特質、團隊合作精神及服務意識進行更深入的評核。錄取者預計於今年5月起分梯次陸續報到及受訓，經過為期約8週的地面及空中專業訓練後，即可正式成為客艙組員。

虎航另補充，自今年1月1日起，正式實施「每年7日福利補休假」制度，在法定特休與國定假日外，額外提供7天福利補休；且因應國定假日出勤，薪資將加倍發給並提供1日補休。

今日的初試現場，應試者須先進行脫鞋摸高測試。虎航提供

