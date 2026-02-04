社會中心／王毓珺 蔡承翰 台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，因為涉入幫詐騙集團洗錢2289萬元，一審遭重判10年跟15年，兩人被羈押21個月後交保後，今天（4日）首度開庭，杜秉承委屈說自己一塊錢也拿不出來，過去被羈押的兩年更是冤獄。劉向婕跟林于倫則跟被害人達成和解。

徐巧芯大姑丈夫杜秉澄：「我是杜秉澄，我等下開完庭可以說話嗎。」

一身西裝筆挺，頭髮還特意整理過，他是涉入幫詐騙集團洗錢的杜秉澄。

廣告 廣告

穿著一身黑，戴著口罩，打扮低調的，則是國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，兩人被羈押21個月，交保後首度開庭。

開撕徐巧芯？涉洗錢交保後首出庭 杜秉澄喊自己也受害預告將受訪

徐巧芯的大姑劉向婕涉洗錢交保後首出庭。（圖／民視新聞）





還原調解過程，杜秉澄的律師直言，他當初交保是人保，家庭狀況非常糟糕，一塊錢都拿不出來，杜秉澄則說，賠償全部都願意付，也可去關15年，但真的沒錢，現在跟爸爸住在工廠，當初岳母給兩千萬投資，自己總共被騙四千萬，沒人可以理解，交保時沒人救，被羈押兩年冤獄也沒人救自己，因此不簽調解，至於劉向婕跟林于倫，願意賠償4分之1的金額，在5月15號前一次付清。

到了庭上，杜秉澄再度委屈表示，自己誠意賠償但無能力，信用破產，剛交保出來30天，不想為了這60幾萬被關15年，但法官也表示，宣判前給付賠償金額，才會審酌量刑。

開撕徐巧芯？涉洗錢交保後首出庭 杜秉澄喊自己也受害預告將受訪

開撕徐巧芯? 涉洗錢交保後首出庭 杜秉澄預告將受訪（圖／民視新聞）





非本案律師黃柏榮：「刑事審理的案件當中，如果跟當事人進行和解情況，恐怕會影響到量刑上的考量，如果有和解的話，甚至可以給予緩刑宣告。」

杜秉澄跟劉向婕夫妻檔，各自來開庭，在庭上也分開坐，對於賠償被害人，財務更是完全分開，因為一場官司，兩人的情分恐怕也消磨殆盡。

原文出處：開撕徐巧芯？涉洗錢交保後首出庭 杜秉澄喊自己也受害預告將受訪

更多民視新聞報導

國人濫用韓國、泰國免簽詐騙 外交部示警恐影響未來待遇

貼文火力太猛！李在明怒嗆詐騙集團 柬埔寨抗議秒刪

太子詐騙集團首場「精品拍賣會」 鉑金包84萬落槌

