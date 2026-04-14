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開撕黃國昌！李貞秀轟一派胡言：快公布錄音
[NOWNEWS今日新聞] 前民眾黨中配立委李貞秀昨日遭中評會決議開除黨籍，並立即生效，事後民眾黨聲明中更提及經規勸後李貞秀仍堅持以「獲取金錢」作為辭不分區立委補償。對此主席黃國昌今（14）日表示非常驚訝，不僅在會議上甚至黨團溝通，李貞秀仍不斷提到錢。對此李貞秀親上火線反擊，砲轟黃國昌一派胡言，「快公布全程的錄音與中評會補充的會議記錄」。
李貞秀遭民眾黨開除黨籍並立即生效，事後民眾黨提及李貞秀仍堅持以「獲取金錢」作為辭不分區立委補償，引發熱議，事後又傳出金額為立委剩餘任期的月薪約420萬元，引發熱議。對此黃國昌今日受訪時坦言「驚嚇到不知道到底要怎麼回應」。
對此李貞秀稍早透過社群砲轟黃國昌一派胡言，疾呼快公布全程的錄音與中評會李貞秀補充的會議記錄，「本人一直要想保護台灣民眾黨才選擇自己承擔一切的不公平，但壞人完全不怕毁了民眾黨」。
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