開撕！杜秉澄開庭怨「被切割」 徐巧芯：他不是我家人沒太多交集

記者詹宜庭／台北報導

徐巧芯回擊杜秉澄切割說。（資料圖／翻攝畫面）

國民黨立委徐巧芯大姑洗錢案今（4日）再度開庭，大姑丈杜秉澄在交保1個月後現身，痛批徐巧芯選上立委後就切割他，「若台灣政治人物會對家人這樣的話，可能支持者要好好思考她會對你們做些什麼事情」。對此，徐巧芯回應，「他不是我的家人，跟我沒有血緣關係，平日也沒有太多交集，我已經對他提告，請他到法庭上說明為何要污衊他人，我相信法律會制裁誹謗、傷害他人的不法人士。」

杜秉澄接受媒體訪問時指出，自己之所以對徐巧芯會有怨氣，就是因為本來雙方間沒有利益關係。結婚時，徐巧芯來幫他主持婚禮，之後也會一起去吃飯，不懂為何徐巧芯當選立委後便切割他。杜秉澄還說，這兩年來大家都很清楚徐巧芯對他說什麼、做什麼，「若台灣政治人物會對家人這樣的話，可能支持者要好好思考她會對你們做些什麼事情！」

徐巧芯回應，「他不是我的家人，跟我沒有血緣關係，平日也沒有太多交集，我已經對他提告，請他到法庭上說明為何要污衊他人，我相信法律會制裁誹謗、傷害他人的不法人士」。徐巧芯也說，任何人詐騙都是很可惡的事情，傷害到其餘無辜民眾，造成社會的亂象。涉入詐騙，無論親疏都應該要重判，這是身為立法委員的職責跟態度，仍然建請法官對本案重判。

