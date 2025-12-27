開撕F3！朱孝天「微博粉絲暴增」 商業行情曝光

朱孝天為自己的不實爆料道歉。（圖／翻攝自朱孝天IG）





藝人朱孝天近日風波不斷，先是與合作團隊撕破臉，接著更將矛頭指向F4其餘三名成員，相關言論引發爭議，也意外為他帶來高度關注，微博帳號在短時間內出現明顯漲粉現象，單日就多了超過萬名粉絲，就有陸媒進一步挖出朱孝天目前的商業合作行情。

朱孝天近年將事業重心轉往中國發展，以直播帶貨為主，日前和F4其他3名成員言承旭、周渝民、吳建豪在五月天演唱會上合體，掀起一波「回憶殺」。但在遭F4演唱會除名後，朱孝天接連透過直播與社群平台公開嗆聲3名團員，以及相信音樂與阿信，相關言論迅速在網路上發酵，引來外界質疑。

對此，朱孝天於25日發文致歉，坦言自今年9月F4合體相關事件後，長期遭受網路攻擊，心理壓力持續累積，已對工作與生活造成影響。他也承認自己在情緒失控下說出不恰當的話，並對造成困擾表達歉意，感謝外界的理性監督。

隨著話題延燒，有中國媒體挖出朱孝天目前的商業合作行情，曝光其拍攝宣傳影片的報價依影片長度區分，若為1至20秒的短片，單支報價約14.08萬人民幣（折合新台幣約62萬元）；21至60秒的影片，費用則提高至15.65萬人民幣（約新台幣66萬元）；至於超過60秒、屬於較完整推廣內容的長影片，開價約17.21萬人民幣（約新台幣75萬元）。

然而不少人疑惑，朱孝天為何在事業出現回溫跡象之際，頻繁「開直播爆料」，反而將自己推向更大的輿論漩渦。媒體則指出，朱孝天近年積極經營自媒體，本有機會透過內容與商業合作重塑事業曲線，原被看好能再度打開市場，如今卻因連日情緒性發言引發爭議，讓不少網友感嘆他錯失難得的契機。

不過也有另一派聲音認為「話題本身就是流量」，從開撕到道歉的過程中，朱孝天的關注度反而迅速攀升，微博粉絲數不減反增，短短一天內新增超過萬名追蹤者，吸引不少人「吃瓜」，觀望他是否還會有更驚人的言行出現。



