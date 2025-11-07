開播前說漏嘴！泡泡瑪特員工忘關鏡頭「爆料式對話」被錄下 官方急澄清：沒開除

泡泡瑪特2名直播員工開播前忘關鏡頭，私下吐槽售價，影片外流後在中國網路瘋傳。（翻攝自官網、Ｘ）

真心話外流！中國知名潮玩品牌「泡泡瑪特（POP MART）」日前爆出2名員工在開播前不慎忘記關掉鏡頭，私下吐槽商品「太貴了」，全程被錄下並瘋傳。影片曝光後引發輿論熱議，不少網友狠批「連員工都嫌貴」，懷疑泡泡瑪特在「割韭菜」。官方今（7日）出面證實此事，強調已展開內部處理，並否認開除員工傳聞。

開播前「真心話」全被錄 員工直呼：「確實有點...」

綜合中國媒體報導，昨（6日）晚間，泡泡瑪特官方抖音帳號一場商品促銷直播中，當時2名工作人員正準備直播販售一款售價人民幣79元（約新台幣344 元）的「Dimoo 掛鏈盲盒」。

未料鏡頭尚未關閉，女員工一看到商品便脫口而出：「媽呀！這東西賣79塊錢（人民幣）確實有點……」男同事則淡定回：「沒事，會有人買單的。」短短幾句「誠實發言」被觀眾全程錄下並瘋傳，引爆話題。

網友狂酸「員工都嫌貴」 吐槽品牌把粉絲當韭菜

影片曝光後，微博與抖音留言區瞬間淪陷，不少網友嘲諷：「連內部人都覺得不值那個價」「誠實員工發言更有公信力」「這才是真實的泡泡瑪特」。

更有人翻出該系列商品材質僅為鋅合金、樹脂與聚酯，估計成本不到4元人民幣（約新台幣17元），卻售價飆破79元（人民幣），批評品牌靠名氣「瘋狂加價」；部分消費者更抱怨品質不穩、掉漆問題頻傳，質疑「泡泡瑪特在玩信仰經濟」。

泡泡瑪特火速回應：確有其事 員工未遭開除

面對輿論發酵，泡泡瑪特官方今日緊急回應，坦言直播中確實出現操作疏失，公司已針對相關員工進行內部處理與培訓，但否認網傳「臨時工被炒」的消息。公司強調：「已第一時間介入調查並妥善處理，相關員工不會被開除。」

