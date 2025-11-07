開攤了！豬肉禁令解除 業者提早備戰迎週末

記者林俊華、蘇意凡／基隆報導

非洲豬瘟爆發，歷經半個月「無肉可買」的窘境，不少小吃業者受衝擊，暫時休息，如今禁令解除終於能買到豬肉，基隆廟口夜市一早就有店家提早來準備，將攤位全面清掃，要準備迎接，解禁後的第一個週末。

非洲豬瘟爆發不少小吃業者受衝擊。

基隆廟口夜市內，業者一早開門全面大清理，鍋子們全拿出來，攤位每個角落都不放過，因為休息將近半個月，終於有肉能買、能營業。

受到非洲豬瘟疫情影響，豬肉禁宰、禁運半個月，6日終於解禁，業者們預計8日清晨就能買到豬肉，消息一出，讓受到衝擊的小吃業者，終於鬆了一口氣，不少業者提早來到攤位做準備，熬煮高湯、擺放材料，準備迎接週末來臨。

業者提早做準備迎接週末人潮。

小吃業者：「我們休13、14天吧。因為肉商那邊一般都會有存貨3、4天這樣子。」

小吃業者：「小攤販很多，如果說肉店要補助那是應該的，因為肉舖是供應我們，如果供應十幾個（小攤販），每個都要補助，哪有可能。」

攤商們準備迎接客人。

受到影響的不只小吃業者，豬肉攤商也是有苦難言，而針對中央政府是否有損失補助，攤商們則表示，配合政策，若能有當然最好，攤商們摩拳擦掌準備迎接客人，到來只希望疫情不要再發生，生計儘早恢復。

