開放上海居民赴金馬旅遊 國民黨：兩岸關係出現正向互動訊號

國民黨5日表示，大陸文化和旅遊部4日下午宣布，將開放上海居民赴金門、馬祖旅遊。國民黨認為，這是兩岸關係出現正向互動的具體訊號，也再次證明，透過交流與對話，有助於累積善意、降低對立。

國民黨指出，本週一，蕭旭岑副主席率領四十餘位來自防災、氣候變遷、能源、AI 人工智慧、醫療及觀光旅遊等領域的專家學者，赴北京與大陸相關領域學者舉行專業論壇。此次訪問團成員多為學術與實務界菁英，幾乎皆無政黨背景；論壇全程聚焦專業議題探討，未觸及政治或國安敏感內容，完全恪遵《兩岸人民關係條例》及相關法令規範。

國民黨推動此行，始終秉持務實精神，為台灣尋找出路。並表示，面對瞬息萬變的國際局勢與科技浪潮，台灣雖具優勢，亦面臨嚴峻挑戰。希望透過理性對話，正視自身條件與外在環境變化，為台灣長遠發展與人民福祉擘劃更穩健的方向。

國民黨提到，多位與會學者於會後表示，過去數年兩岸缺乏正常互動，短短三天兩夜難以充分交流近年來的技術演進與產業變革，深感意猶未盡，並一致期盼未來能建立更制度化、常態化的交流平台。

國民黨強調，在兩岸議題上，國民黨始終堅持「對等、尊嚴」的一貫立場，主張透過溝通增進理解，降低誤判與敵意。放眼國際，透過對話管控風險、爭取國家最大利益，早已是各國領袖的共同選擇。

國民黨表示，也期盼台灣政府能同步釋出善意，鼓勵民間擴大交流，讓兩岸互動回到理性、務實的正軌，這不僅有助於緩和台海緊張情勢，也將對區域穩定及印太安全環境帶來正面影響。

